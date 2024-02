Bitcoin Kurs Prognose: Ist ein BTC bald eine halbe Million Dollar wert?

Die letzten Tage waren äußerst bullish am Kryptomarkt. Seit der Bitcoin-Kurs auf über 50.000 Dollar gestiegen ist, ist die digitale Währung wieder in aller Munde und die optimistischen Kursprognosen häufen sich. Inzwischen notiert BTC sogar bei 52.000 Dollar und die meisten Experten sind sich einig, dass das erst der Anfang ist. Das bisherige Allzeithoch, das bei rund 69.000 Dollar liegt, könnte dabei auch noch weit übertroffen werden. Einige erwarten sogar, dass ein Bitcoin bald eine halbe Million Dollar kosten kann. Aber ist das überhaupt realistisch?

Bitcoin ist jetzt schon eine Billion Dollar wert

Wenn man sich den bisherigen Kursverlauf von Bitcoin in den letzten 15 Jahren anschaut, könnte man meinen, dass der Kurs immer weiter steigen kann. Bei jedem Meilenstein, wie dem Erreichen der 100 Dollar Marke, später bei 1.000 Dollar und spätestens dann bei 10.000 Dollar, hat man immer wieder davon gesprochen, dass "die Blase bald platzt" und der Coin bald wertlos sein wird. Inzwischen sieht man das schon ein wenig anders und ist sich zumindest sicher, dass der Kurs nicht mehr auf 0 fallen wird. Aber kann er immer weiter steigen? Immerhin ist BTC inzwischen mehr als eine Billion Dollar wert.

(BTC Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Durch das Halving, welches in etwa alle vier Jahre durchgeführt wird, könnte man meinen, dass der Kurs auch immer weiter steigen muss, da sich das Mining sonst nicht mehr rentiert und die Blockchain nicht am Laufen gehalten werden kann, wenn niemand mehr minen will und die Stromkosten die Vergütung übersteigen. Klar ist aber auch, dass diese Rechnung nicht für immer aufgehen kann und Bitcoin seinen Wert in den nächsten 100 Jahren nicht jedes Mal wieder vervielfachen kann. Bei diesem Halving dürfte dieser Moment aber noch lange nicht erreicht sein.

Wertvoller als Gold

Eine Billion Dollar ist natürlich schon eine extrem hohe Bewertung, aber wenn man Gold als Vergleich heranzieht, merkt man schnell, dass auch noch deutlich mehr möglich ist. Immerhin wird Bitcoin gerne als digitales Gold bezeichnet und bei physischem Gold liegt die Marktkapitalisierung bei mehr als 13 Billionen Dollar. Um diesen Wert zu erreichen, kann Bitcoin also noch um mehr als das 13-fache steigen. Eine Entwicklung, die unter den aktuellen Umständen auf jeden Fall denkbar ist.

JUST IN: Yahoo Finance says Bitcoin inflows are now outpacing gold inflows pic.twitter.com/L4TQNjlTYa - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) February 15, 2024

Immerhin fließt inzwischen mehr Kapital in Bitcoin als in Gold. Allerdings ist Gold die wertvollste Anlageklasse überhaupt und diese zu überholen keine Selbstverständlichkeit, auch wenn es inzwischen gerne so dargestellt wird. Dabei darf man nicht vergessen, dass auch der Goldpreis nahe an seinem Allzeithoch notiert und seinen Wert in den letzten 5 Jahren fast verdoppelt hat. Wie viel Spielraum hier in den nächsten Jahren noch nach oben ist, kann man also schwer sagen.

ETF Potenzial noch nicht ausgeschöpft

Neben dem Halving sind auch die Spot Bitcoin ETFs ein wichtiger Kurstreiber, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Allein im ersten Monat sind hier Milliarden von Dollar in den Markt gespült worden. Eine Entwicklung, die sich in den nächsten Monaten und Jahren noch verstärken dürfte.

JUST IN: Bitcoin ETFs have taken in $2.88 BILLION in in just 6 days (net of GBTC outflows).



This train is not stopping… pic.twitter.com/E4SquMDwjR - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) February 16, 2024

Auch das Halving hat in den letzten Jahren immer zu einer Vervielfachung des Kurses geführt und derzeit sieht es stark danach aus, als könnte das auch diesmal wieder passieren. Für die zweite Jahreshälfte werden auch Zinssenkungen durch die Zentralbanken in den USA und Europa erwartet, was Bitcoin ebenfalls zugute kommen dürfte. Die Zeichen, dass Bitcoin tatsächlich früher oder später auf 500.000 Dollar steigen könnte, stehen also gut.

Bei all dem Optimismus, der derzeit am Markt herrscht, darf man aber auch nicht vergessen, dass steigende Kurse zu weiter steigenden Mining-Aktivitäten und höherer Hashrate führen, wodurch zwar die Sicherheit immer weiter erhöht wird, aber auch der Energiebedarf steigt. Die Diskussionen um die möglichen Auswirkungen auf Klima und Umwelt werden dadurch nicht unbedingt weniger werden, weshalb auch weitere Regulierungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden können. Inzwischen gibt es neben Bitcoin aber bereits zahlreiche Alternativen, die umweltfreundlicher sind und mindestens genauso hohe Gewinne einbringen können. Derzeit setzen Investoren zum Beispiel vermehrt auf den $TUK-Token, der schon bald durch die Decke gehen könnte.

Jetzt mehr über $TUK erfahren.

Nachfrage bei $TUK explodiert

Mit $TUK kommt der native Token von eTukTuk auf den Markt - ein Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die TukTuks, die in vielen Teilen der Welt millionenfach auf den Straßen sind, zu elektrifizieren. Die kleinen Fahrzeuge stoßen verhältnismäßig viel CO2 aus, wobei es inzwischen längst umweltfreundliche Alternativen gibt. Um das Vorhaben zu realisieren, hat das Team von eTukTuk nicht nur ein eigenes, elektrisches Fahrzeug entwickelt, das auch leistbar ist, sondern möchte auch die nötige Ladeinfrastruktur ausbauen, bei der der $TUK-Token als Zahlungsmittel integriert werden soll.

($TUK Token-Vorverkauf - Quelle: eTukTuk-Website)

Das Konzept begeistert Investoren nicht nur aufgrund des nachhaltigen Aspekts. Es wird angenommen, dass die Nachfrage nach $TUK-Token mit dem Ausbau des Ladenetztes immer weiter steigen dürfte, was sich auch im Kurs widerspiegeln dürfte, der laut einigen Experten um mehr als das 10-fache steigen könnte. Derzeit ist $TUK noch im Presale erhältlich, wobei bereits Token im Wert von mehr als einer Million Dollar verkauft wurden, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis $TUK an den Kryptobörsen gelistet wird und eine Kursexplosion hinlegen könnte. Schon während des Vorverkaufs wird der $TUK-Preis mehrfach angehoben, was für frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bedeutet.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $TUK im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.