Meme-Coin-Saison ohne Dogecoin: BONK verliert, während Meme Kombat auf 9 Mio. $ explodiert

Der breite Kryptomarkt tendiert bullisch, viele hoch kapitalisierte Meme-Coins bauen aktuell jedoch noch kein Momentum auf. Der Dogecoin stagniert und ist dennoch wieder zurück in der Top 10. Denn Gewinnmitnahmen bei Chainlink bedingen das nächste Flippening. Dies dürfte jedoch nur noch eine Frage der Zeit sein. Denn Polkadot, Chainlink oder Polygon sind aktuell deutlich stärker unterwegs und könnten allesamt zeitnah Dogecoin überholen. Der DOGE wird 2024 den Platz in der Top 10 einbüßen. Dennoch bleibt die Community übergeordnet bullisch und hält ein neues Rekordhoch für möglich.

Do you think Dogecoin will hit ATH in 2024 - pic.twitter.com/o4LzGYO9dV - Crypto Daily Trade Signals (@cryptodailyTS) February 15, 2024

Die neue Meme-Coin-Saison könnte dennoch ohne Dogecoin stattfinden - zu hoch ist die Kapitalisierung, zu gering der Nutzen. Während BONK zuletzt für Furore sorgte, stellt sich hier zeitnah die Frage nach der nächsten Entscheidung. BONK erholt sich und stagniert nun doch wieder. Ob die Top 100 weiterhin anvisiert werden kann oder auch hier der Solana-Meme-Coin bald das Ranking verlässt, werden die nächsten Wochen zeigen. Denn mitunter ist das Chance-Risiko-Verhältnis bei Bewertungen von fast einer Milliarde US-Dollar eben nicht mehr so attraktiv.

Während BONK also heute um über 3 Prozent verliert, steigt Meme Kombat auf 9 Millionen US-Dollar. Hier könnte sich der nächste Meme-Coin mit Potenzial andeuten. Denn das virale Momentum von Pepe, Doge, Shiba Inu und Bonk treffen im Gaming-Ökosystem von Meme Kombat aufeinander.

Haben der Dogecoin und Bonk in der nächsten Meme-Coin-Saison Potenzial oder sollten sich risikoaffine Anleger jetzt lieber der zweiten Reihe des Marktsegments zuwenden?

Besser als DOGE & BONK? Meme Kombat explodiert auf 9 Mio. $

Denn vieles deutet auf eine neue Meme-Coin-Saison im Jahr 2024 hin. Immer wieder haussierten zuletzt Meme-Coins. Während Ende 2023 die präferierte Layer-1-Blockchain Solana war und somit Solana-basierte Meme-Token stark nachgefragt wurden, dreht sich aktuell das Momentum. Ethereum gewinnt an Stärke und wird zum präferierten Investment. Bald könnte also die Ethereum-Blockchain 'Zeuge einer neuen Ära von Meme-Coins werden, besonders da ein allgemeiner Aufwärtstrend bei Altcoins eine höhere Risikobereitschaft und damit eine positive Stimmung für Meme-Coins fördert.

In diesem Umfeld will Meme Kombat die Gaming-Welt revolutionieren, indem es die farbenfrohe Welt der Internet-Memes in ein unterhaltsames Spielkonzept überführt. Alles wird sich um Meme-Battles drehen. Das Ziel ist es, ein dynamisches Gaming-Ökosystem zu schaffen, das Unterhaltung und Kreativität verbindet und eine breite Zielgruppe anspricht. Potenziell interessiert dürften insbesondere diejenigen sein, die bereits eine Verbindung zu bekannten Meme-Coins haben.

Im Mittelpunkt von Meme Kombat befindet sich also eine von Künstlicher Intelligenz unterstützte Kampfarena, die die Meme-Figuren in fesselnden Duellen gegeneinander antreten lässt. Mit bereits fast 20.000 Anhängern auf X zieht das Projekt beträchtliches Interesse auf sich.

Der Presale, der fast 9 Millionen US-Dollar an Kapital angezogen hat, deutet auf das Potenzial von Meme Kombat hin. Der erfolgreiche Vorverkauf nähert sich der festgelegten Obergrenze von 10 Millionen US-Dollar. Zusätzlich lockt der Presale aktuell mit einer Staking-Rendite von über 100 Prozent für Frühinvestoren, um risikoarm den Bestand an MK Token bis zum öffentlichen Handelsstart weiter aufzubauen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.