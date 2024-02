Coinbase übertrifft mit starkem Quartalsergebnis alle Erwartungen - Aussichten für 2024

Coinbase, die bekannte Kryptowährungsbörse mit Sitz in Kalifornien, überraschte den Markt mit deutlichem Gewinn im vierten Quartal des Jahres 2023. Mit einem Ergebnis von 273,4 Millionen US-Dollar oder 1,04 US-Dollar je Aktie widerlegte das Unternehmen die Prognosen von Analysten, die von einem Verlust ausgingen. Nach einer Phase finanzieller Herausforderungen im Bärenmarkt der letzten Jahre markiert dieses Quartal für Coinbase den ersten Gewinn seit zwei Jahren und stellt somit einen Wendepunkt dar.

Gerundete Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen aus dem Quartalsbericht, Quelle: https://investor.coinbase.com/

Die Verbesserung der finanziellen Situation im Vergleich zu vorherigen Quartalen, in denen Verluste verzeichnet wurden, deutet einerseits auf die erfolgreichen Umsetzungen der strategischen Anpassungen hin. Andererseits wird sicher auch die allgemeine Marktstimmung, die eine deutliche Erholung aufweist, die Coinbase beim Erreichen der Zahlen unterstützt haben. Insbesondere die Steigerung des Aktienkurses um 14,2 Prozent im nachbörslichen Handel zeigt ein deutliches Interesse von Investoren, obwohl der Kurs immer noch unter dem Niveau des Börsengangs liegt.

Coinbase mit deutlichen Ausgabenkürzungen

Im Jahr 2023 legte Coinbase einen starken Fokus auf finanzielle Disziplin. Das Unternehmen konnte trotz eines um 3% auf 3,1 Milliarden US-Dollar gesunkenen Gesamtumsatzes gegenüber dem Vorjahr und einem um 7% auf 2,9 Milliarden US-Dollar reduzierten Nettoerlös seine Position für langfristiges Wachstum stärken.

Gleichzeitig gelang es, die Ausgaben zu senken und das Ziel eines positiven angepassten EBITDA unter den gegebene Marktbedingungen zu erreichen. Auffällig war der Anstieg des sonstigen Umsatzes um 301% auf 182 Millionen US-Dollar.

45% niedrigere Betriebskosten

Die Gesamtbetriebskosten verringerten sich um 45% auf 3,3 Milliarden US-Dollar, wobei die Kosten für Technologie und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie allgemeine Verwaltungsausgaben zusammen um 39% auf 2,7 Milliarden US-Dollar sanken.

Ausgaben im Zeitverlauf, Quelle: https://investor.coinbase.com/

Der Nettogewinn betrug 95 Millionen US-Dollar, und das angepasste EBITDA (gewinn vor Steuern und Abgaben) erreichte 964 Millionen US-Dollar.

Die Bilanz wurde durch eine Reduzierung der Schulden um 413 Millionen US-Dollar gestärkt, und die gesamten USD-Ressourcen wuchsen um 217 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich auf insgesamt 5,7 Milliarden US-Dollar zum Jahresende. Zudem belief sich der Marktwert des unternehmenseigenen Krypto-Investmentportfolios auf 1,0 Milliarden US-Dollar, was die gesamten liquiden Mittel auf 6,7 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Viertes Quartal 23 als "Cash-Cow"

Im vierten Quartal stieg der Gesamtumsatz um 41% gegenüber dem Vorquartal auf mehr als 950 Millionen US-Dollar. Der Nettoerlös erhöhte sich um 45% auf 905 Millionen US-Dollar, während der sonstige Umsatz um 4% auf 49 Millionen US-Dollar sank.

Der Nettogewinn im letzten Quartal des Jahres 2023 belief sich auf 273 Millionen US-Dollar, und das EBITDA lag damit bei 305 Millionen US-Dollar. Auch aus einer Steuergutschrift aus dem Rückkauf von Schulden profitierte Coinbas mit insgesamt 18 Millionen US-Dollar in den letzten 3 Monaten.

Aussichten für 2024

Für das erste Quartal 2024 hat Coinbase bereits bis zum 13. Februar etwa 320 Millionen US-Dollar an Transaktionseinnahmen generiert und prognostiziert, dass die Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen zwischen 410 und 480 Millionen US-Dollar liegen werden.

Das Unternehmen erwartet, dass die Transaktionskosten in etwas die Hälfte des Nettoerlöses ausmachen werden. Die Ausgaben für Technik und Verwaltung werden voraussichtlich auf 600 bis 650 Millionen US-Dollar steigen,hauptsächlich aufgrund höherer Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, sprich wahrscheinlich durch Auszahlungen der Prämien infolge der positiven Geschäftsentwicklung.

Durch die Verringerung der Marketingkosten (NBA Sponsoring) will die Börse heuer jedenfalls positive Zahlen schreiben, was wohl auch aufgrund der aktuellen Marktsituation kaum ein Problem darstellen wird.

