TAKKT veröffentlicht vorläufige. Q4 '23 Ergebnisse. Die Umsätze gingen im vierten Quartal auf organischer Basis in einem herausfordernden operativen Umfeld um 11% zurück. Die Bruttomarge verbesserte sich jedoch um 170 Basispunkte auf 39,9 % und die EBITDA-Marge stieg um 40 Basispunkte auf 8,6 %, was auf die verschiedenen Kostenmanagementinitiativen des Unternehmens zurückzuführen ist. Insgesamt entsprachen Umsatz und EBITDA im Gesamtjahr den Prognosen, und der freie Cashflow stieg im Jahresvergleich um 31 %. Das Management geht davon aus, dass das Jahr '24 aufgrund der Stagnation und der negativen Stimmung in Europa und den USA schwierig bleiben wird, was nach Ansicht von AlsterResearch darauf hindeutet, dass eine Erholung des Umsatzes nur allmählich und erst im zweiten Halbjahr eintreten könnte. Angesichts des Cash-generativen Geschäftsmodells und der komfortablen Eigenkapitalquote von 63,8% will das Management nun aktiv M&A-Aktivitäten verfolgen, die zu einer Beschleunigung der Wachstumsdynamik beitragen sollen. Die Analysten von AlsterResearch behalten ihr Kursziel von EUR 15,00 bei und bestätigen ihre Kaufempfehlung.





