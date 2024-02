DAX 40 Ausblick: Rekordhoch bei fast 17.200 Punkten - US-Erzeugerpreise im Fokus

Mit fast 17.200 Punkten notiert der DAX 40 am Freitagvormittag so hoch wie nie in seiner Geschichte (+0,88 Prozent). Damit könnte das Frankfurter Börsenbarometer möglicherweise nun zunächst die psychologische Marke von 17.000 Zählern hinter sich lassen. Eines der zentralen Gesprächsthemen bleibt in den USA die Künstliche Intelligenz (KI). Auch die geldpolitischen Diskussionen dürften anhalten. Am Nachmittag sollten somit neue US-Erzeugerpreise die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. US-Erzeugerpreise dürften am Nachmittag wichtige Impulse liefern - Fed-Notenbanker erneut im Blick Im Blick stehen am heutigen Freitagnachmittag die US-Erzeugerpreise ab 14:30 Uhr, welche Anleger im Auge behalten sollten. Investoren dürften diese in gewohnter Art und Weise nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen.

Neben Fed-Vertreter Michael Barr (15:10 Uhr) kommt zudem auch Daly von der San Francisco-Fed (18:10 Uhr) zu Wort.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

