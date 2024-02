Der Bitcoin hat in dieser Woche die psychologisch wichtige Marke von 50.000 Dollar zurückerobert und bislang auch tapfer verteidigt. Zwar lässt er es nach diesem Zwischensprint aktuell wieder etwas ruhiger angehen, doch einige Branchenbeobachter sehen den Bitcoin nun auf Kurs zum bisherigen Allzeithoch bei 69.000 Dollar und darüber hinaus.Der Bitcoin ist am Donnerstag bei 52.820 Dollar auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren geklettert. Auf dem Weg dorthin hat sich der Kurs in den zurückliegenden ...

