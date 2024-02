NEP Group, der weltweit führende Medientechnologiepartner für Partner für Live-Sport und Unterhaltung, gab heute bekannt, dass Lise Heidal mit Wirkung zum 1. April zur Präsidentin NEP Europe für NEP Broadcast Services ernannt wurde. Von Norwegen aus wird Heidal die Strategie, die Prioritäten und die Schwerpunkte Schwerpunktbereiche für neun Länder in Nord-, Mittel- und Südeuropa sowie Großbritannien und Irland festlegen und die zukünftige Planung der NEP Broadcast Services Geschäfte zu leiten.

Mit über 25 Jahren vielseitiger Erfahrung in den Bereichen der Medien-, Telekommunikations- und Beratungsbranche zeichnet sich Heidal als pragmatische pragmatische Führungspersönlichkeit aus, die sich für operative Exzellenz, Geschäftsumwandlung und strategische Innovation einsetzt. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich für den Aufbau großartiger Teams einsetzt und ein echtes Interesse an den Menschen hat, mit denen sie zusammenarbeitet. In ihrem Ansatz verbindet sie strategische Visionen mit operativem Fachwissen und fördert gleichzeitig eine Kultur der Verantwortlichkeit. Zuletzt war sie 2,5 Jahre lang Vizepräsidentin der Produktionsabteilung bei TV 2, dem größten kommerziellen Fernsehsender in Norwegen. Davor war sie Geschäftsführerin von NEP Norwegen und leitete mehrere globale NEP-Initiativen, die von 2010 bis 2021 eine kontinuierliche Entwicklung und ein rentables Wachstum erzielten.

Als Teil des neuen europäischen Führungsteams wurde Christer Pålsson zum kaufmännischen Leiter für Europa ernannt und berichtet an Heidal. Als kaufmännischer Leiter wird Pålsson für alle kommerziellen und vertrieblichen Aktivitäten in der Region verantwortlich sein und eng mit dem globalen Vertriebsteam von NEP zusammenarbeiten, um Strategie und Umsetzung aufeinander abzustimmen, auch für Großveranstaltungen weltweit. Er bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Geschäftsleitung, Vertrieb, Kundenservice, Partnerschaften und Betrieb für NEP in den nordischen Ländern sowie in Mittel- und Südeuropa mit. Bevor er zu NEP kam, war Pålsson Leiter für den internationalen Vertrieb für das Unternehmen Mediatec Broadcasting, das 2015 Teil von NEP wurde.

Um diesen Übergang zu unterstützen, freut sich NEP außerdem, bekannt zu geben, dass Jose (Tex) Teixeira am 4. April zunächst als Präsident für NEP Nordics, Central Southern Europe zu NEP stoßen wird. Teixeira bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Sportübertragungen mit, in denen er Live-Produktionen von Weltklasse in Afrika und Neuseeland realisiert hat. Als kreativer, loyaler und energiegeladener Mensch mit dem Willen, etwas zu erreichen, hat er sich im Laufe seiner Karriere auf Content-Strategie und -Akquisition, Programmierung und Produktion, die Leitung großer Teams, den Aufbau dynamischer Umgebungen und das Management strategischer Beziehungen zu Rechteinhabern, Verbänden und Zulieferern in verschiedenen Gebieten spezialisiert. Zuletzt war er als Chief Content Officer für SuperSport und als Interims-CEO im Jahr 2023 tätig.

Vervollständigt wird das europäische Führungsteam durch Arjan van Westerloo und Steve Jenkins, die ihre derzeitigen Funktionen als Präsident von NEP Niederlande bzw. Präsident von NEP Großbritannien und Irland beibehalten werden.

Mike Werteen, Globaler Präsident von NEP Broadcast Services, sagte: "Die Zusammenführung unserer britischen und europäischen Unternehmen unter einem einzigen, dynamischen und erfahrenen Führungsteam ist ein aufregender Schritt nach vorn. Mit einer so schlagkräftigen Gruppe können wir unsere Vision verwirklichen, der führende globale Mediendienstleister im Bereich Live-Sport und Unterhaltung zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter der Leitung von Lise Heidal, unterstützt von den Grundlagen, die alle europäischen und britischen Teammitglieder geschaffen haben, in der Lage sein werden, alle Talente, Synergien, Umsätze und Karrieremöglichkeiten für unsere Mitarbeiter in diesen wichtigen Märkten zu nutzen."

Lise Heidal sagte: "Ich fühle mich zutiefst geehrt, die Position als Leiterin der europäischen Organisation von NEP Broadcast Services anzunehmen. Es ist ein Privileg, mit einem Team von so engagierten und talentierten Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Ich bin fest entschlossen, unsere Zusammenarbeit in ganz Europa zu verstärken, unseren Kunden zu dienen und auf unseren gemeinsamen Erfolgen weiter aufzubauen."

Während das Tagesgeschäft weitergeführt wird, wird die erste Priorität des europäischen Führungsteams darin bestehen, die Zusammenarbeit und die Prozessverbesserungen in der Region im Rahmen der Unternehmensziele für 2024 und der längerfristigen Pläne voranzutreiben.

