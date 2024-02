Wie schon die Inflationsdaten sind im Januar auch die Produzentenpreise in den USA wieder angestiegen. Das hatten die Experten im Vorfeld zwar erwartet, doch sie rechneten nur mit einer Steigerungsrate von 0,6 Prozent. Die tatsächliche Zahl betrug aber 0,9 Prozent. Der DAX distanziert sich in erster Reaktion von seinem jüngsten Allzeithoch bei 17.198 Punkten.Nicht nur der DAX, sondern auch die US-Indikationen drehen am frühen Nachmittag nach unten. Die jüngsten Zahlen könnten dafür sorgen, dass ...

