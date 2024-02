WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bauwirtschaft in den USA hat sich im Januar deutlich schwächer entwickelt als erwartet. Die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten sank im Monatsvergleich um 14,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.

Im Dezember waren die Baubeginne allerdings um revidierte 3,3 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Rückgang von 4,3 Prozent ermittelt worden.

Die Baugenehmigungen sind im Januar unerwartet gefallen. Sie sanken um 1,5 Prozent zum Vormonat. Hier war ein Anstieg um 1,3 Prozent prognostiziert worden. Die Genehmigungen laufen den Baubeginnen zeitlich voraus und geben einen Hinweis auf die zu erwartende Bautätigkeit./jsl/jkr/jha/

