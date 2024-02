Bonn (ots) -Anlässlich des Todes von Alexej Nawalny ändert phoenix am Freitag, 16. Februar 2024 das Programm. Ab 16.00 Uhr zeigt phoenix vor ort die weltweiten Reaktionen auf den Tod des Kremlkritikers, darunter von Bundeskanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Gemeinsam mit Politikwissenschaftler Prof. Andreas Heinemann-Gründer ordnet Moderator Stephan Kulle das Geschehen im Studio ein. Anschließend sendet der Ereignis- und Dokumentationskanal die Doku "Der Fall Nawalny - Putin, das Gift und die Macht".Ab 17.30 Uhr berichtet phoenix in der tag weiter über die aktuellen Entwicklungen zum Tod Nawalnys. Auch über den Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyjs in Berlin und die Münchner Sicherheitskonferenz wird informiert.Im Anschluss folgt ab 18.00 Uhr die Wiederausstrahlung des Gesprächs von Inga Kühn mit dem russischen Oppositionellen Leonid Wilkow bei phoenix persönlich. Leonid Michailowitsch Wolkow ist ein russischer Politiker, Bürgerrechtler, Dissident und Vertrauter des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Das Gespräch wurde am 21. März 2023 aufgezeichnet.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5715964