M1 Kliniken AG: Interesse von Private Equity an Beauty-Segment, EBITDA von über 27 Mio. EUR in 2024 erwartet Management steht Interessenten ergebnisoffen gegenüber

Bewertungen in der Peer-Group von bis zu 30-fachen des jährlichen EBITDA

M1 Kliniken AG erwartet EBITDA von über 27 Mio. EUR in 2024 Berlin, 16.02.2024 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat unter der Marke "M1 Med Beauty" den führenden privaten schönheitsmedizinischen Dienstleister in Europa aufgebaut. Derzeit betreibt das Unternehmen 59 ästhetische Fachzentren in zehn Ländern. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 hat das Beauty-Segment 53,2 Mio. EUR (+28,5 %) umgesetzt und ein EBITDA von 16,9 Mio. EUR (+56,6 %) erwirtschaftet. Im laufenden Jahr soll das Wachstum fortgesetzt und mit dem Markteintritt in den USA, dem weltweit größten Markt für ästhetische Medizin, ein weiterer strategischer Meilenstein erreicht werden.



Im Fokus des M1-Managements steht klar die profitable Weiterentwicklung der Gruppe. Dazu sollen eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik und ein mögliches Uplisting in den Prime Standard der Deutschen Börse beitragen. Im Sinne des Shareholder Values ist die Gesellschaft jedoch offen für weitere Optionen. In diesem Zusammenhang teilt die M1 Kliniken AG mit, dass sie von einer US-amerikanischen Investmentbank über das Interesse mehrerer Private Equity Gesellschaften an dem Beauty-Segment informiert wurde. Da das avisierte Bewertungsniveau deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung der gesamten M1-Gruppe liegt, steht das Management dem Interesse ergebnisoffen gegenüber. Demnach wurden in den vergangenen Jahren vergleichbare Private Equity Transaktionen zu Bewertungen von bis zum 30-fachen des jährlichen EBITDA umgesetzt. Die Prognosen der Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2024 der M1 Kliniken AG belaufen sich auf ein EBITDA von 27,1 Mio. EUR, eine Einschätzung, die auch von Seiten des Vorstands geteilt wird. M1 Kliniken AG weist darauf hin, dass sich der Prozess in einem sehr frühen Stadium befindet und den Interessenten derzeit ausschließlich öffentlich verfügbare Daten zur Verfügung stehen. Sollten sich die Gespräche konkretisieren, wird M1 Kliniken AG darüber berichten. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Europa. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an 59 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in zehn Ländern vertreten. Kontakt M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Telefon: +49 (0)30 34 74 74 -414 E-Mail: ir@m1-kliniken.de



