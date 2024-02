Apple hat bisher den KI-Hype verschlafen. Es fehlt an Neuerungen und spannenden Ankündigungen. Laut Bloomberg arbeitet der Konzern aber jetzt an der Entwicklung eines KI-basierten Programmierassistenten.Laut Bloomberg hat Apple die Entwicklung eines KI-basierten Programmierassistenten begonnen, der in der Lage ist, Codezeilen automatisch zu vervollständigen. Diese Innovation verspricht eine signifikante ...

