FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KINNATE BIOPHARMA -,0001 6KB US49705R1059
AB/FROM ONWARDS 16.02.2024 15:20 CET
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KINNATE BIOPHARMA -,0001 6KB US49705R1059
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