DJ MÄRKTE USA/Stimmung droht zu kippen - wieder Inflationsenttäuschung

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Für den Start an der Wall Street zeichnet sich am Freitag nur noch eine knapp behauptete Tendenz ab. Zuvor hatte es noch nach weiter steigenden Kursen und damit potenziell neuen Rekordhochs ausgesehen.

Für einen Strich durch die Rechnung sorgen die US-Erzeugerpreise für Januar. Sie sind mit 0,3 Prozent im Monatsvergleich merklich stärker gestiegen als mit 0,1 Prozent erwartet, in der Kernrate sogar um 0,5 Prozent. Damit nimmt der Gegenwind für Aktien von der Zinsseite stark zu, wie jüngst erst bei den negativ überraschenden Verbraucherpreisen erlebt. Verstärkt werden könnte die Verkaufsneigung dadurch, dass ein langes Wochenende bevorsteht. Am Montag ruht das Geschäft in den USA wegen des President's Day.

Am Anleihemarkt schießen die Renditen auf die Preisdaten folgerichtig nach oben - im Zehnjahresbereich um 10 Basispunkte auf 4,32 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Ende November 2023. Für allenfalls ein kleines Gegengewicht bei den Zinsperspektiven sorgen die Baugenehmigungen. Sie sind im Januar viel deutlicher zurückgegangen als erwartet.

Der jüngste Aufwärtstrend am US-Aktienmarkt wurde von Konjunkturzuversicht getragen, angesichts immer wieder robust ausfallender US-Wirtschaftsdaten. Die Kehrseite der Medaille ist, dass robuste Konjunkturzahlen den Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen in den USA zuwider laufen. In die gleiche Kerbe schlagen nun die Erzeugerpreise. Am Zinsterminmarkt sinkt die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im Juni prompt von 80 Prozent am Vortag auf knapp 70.

Konjunkturseitig hat auch der kurz nach Handelsbeginn noch anstehende Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan das Zeug, die Tagestendenz zu beeinflussen. Er wird mit einem Wert von 80,0 nach 79,0 erwartet.

Applied Materials sorgt für gute Stimmung für Technologieaktien

Auf Unternehmensseite sorgt Applied Materials für einen positiven Impuls für das Technologiesegment. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie hat in seinem ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und dazu einen positiven Ausblick abgegeben. Vorbörslich macht die Aktie einen Satz um über 9 Prozent.

Nike werden 1,1 Prozent tiefer gesehen. Der Sportartikelhersteller kündigte an, seine Belegschaft um rund 2 Prozent oder 1.600 Mitarbeiter zu reduzieren. Doordash knicken um über 8 Prozent ein. Der Essenslieferdienst hat zwar die Erwartungen in seinem vierten Quartal übertroffen; im Handel heißt es aber, angesichts der zuvor sehr gut gelaufenen Aktie hätten einige Marktteilnehmer wohl auf noch bessere Zahlen gesetzt.

Draftkings hat den Verlust im Berichtsquartal zwar deutlich reduziert, Analysten hatten aber sogar mit einem Gewinn gerechnet. Der Kurs des Sportwettenanbieters gibt um 1 Prozent nach in der Vorbörse. Roku knicken um fast 17 Prozent ein. Der Anbieter von Streaming-Diensten hat angesichts eines schwächeren Werbeumfelds die Erwartungen verfehlt. Trade Desk machen dagegen einen Satz um 18 Prozent, getrieben von einem unerwartet starken Ausblick.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,69 +11,2 4,57 26,6 5 Jahre 4,32 +10,9 4,21 32,2 7 Jahre 4,34 +9,7 4,24 36,8 10 Jahre 4,32 +9,8 4,23 44,4 30 Jahre 4,47 +5,4 4,41 49,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:49 Uhr Do, 17:16 % YTD EUR/USD 1,0745 -0,3% 1,0763 1,0757 -2,7% EUR/JPY 161,76 +0,2% 161,67 161,58 +4,0% EUR/CHF 0,9485 +0,0% 0,9483 0,9473 +2,2% EUR/GBP 0,8553 +0,1% 0,8547 0,8550 -1,4% USD/JPY 150,54 +0,4% 150,22 150,20 +6,9% GBP/USD 1,2562 -0,3% 1,2591 1,2581 -1,3% USD/CNH (Offshore) 7,2209 +0,0% 7,2198 7,2194 +1,4% Bitcoin BTC/USD 52.312,71 +1,2% 51.849,87 51.859,04 +20,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,03 78,03 0% 0 +8,1% Brent/ICE 82,19 82,86 -0,8% -0,67 +6,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 24,56 24,98 -1,7% -0,42 -22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.001,59 2.004,41 -0,1% -2,82 -3,0% Silber (Spot) 22,98 22,98 0% 0 -3,4% Platin (Spot) 895,14 900,50 -0,6% -5,36 -9,8% Kupfer-Future 3,82 3,76 +1,7% +0,06 -1,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

