Am heutigen Freitag hat offiziell die Münchner Sicherheitskonferenz begonnen, bei der es vor allem um den Krieg in der Ukraine gehen wird. Zuletzt hatte Donald Trump gefordert, dass die NATO-Mitglieder noch mehr in ihre Verteidigungspolitik investieren müssten. Davon auch der Rüstungskonzern Rheinmetall profitieren.Die Rheinmetall-Aktie setzte am Freitag ihre Rekordjagd fort und kletterte in der Spitze bis auf 389,30 Euro. Damit hat sie allein in diesem Jahr bereits um rund 34 Prozent zugelegt. ...

