Nach einem überraschend starken Schlussviertel des Geschäftsjahres 2023 hat die Aktie von Tomra Systems einen wahren Befreiungsschlag gelandet. An der Heimatbörse in Oslo legte der Recycling-Wert am Donnerstag satte 31 Prozent zu. Die Analysten bleiben nach der Zahlenvorlage gespalten, was die weitere Kursentwicklung angeht.Die Experten von ABG Sundal Collier haben das Papier von "Sell" auf "Hold" nach oben gestuft und das Kursziel deutlich von 80 auf 125 Norwegische Kronen (11,02 Euro) angepasst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...