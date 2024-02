Am deutschen Aktienmarkt ging die Rekordjagd des DAX am Freitag weiter. Der Leitindex hatte zu Handelsbeginn erstmals die Marke von 17.100 Punkten geknackt und im Verlauf bei gut 17.198 Zählern einen Höchststand erreicht.Am Nachmittag stand das Börsenbarometer nach der Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise noch 0,40 Prozent im Plus bei 17.106 Zählern. Auf Wochensicht deutet sich ein Gewinn von rund ...

