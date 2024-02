Die Analysten von Montega bestätigen die Kauf-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von 20,0 Euro für Porr. Die Experten haben den ju¨ngsten Newsflow des Baukonzerns in ihr Modell eingearbeitet. Zugleich sehen sie sich infolge der Aussagen des Managements bei den Hamburger Investorentagen in ihrer positiven Sicht auf den Investment Case besta¨tigt. Die Analysten meinen: "Das Unternehmen verfu¨gt in allen Bereichen u¨ber eine hohe Visibilita¨t und du¨rfte mit Vorlage des GB 2023 fu¨r das laufende Jahr eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses in Aussicht stellen ko¨nnen. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Aktie fundamental unvera¨ndert als zu gu¨nstig (2024e: KBV 0,6x; Dividendenrendite 6,9%) und besta¨tigen Rating und Kursziel."

