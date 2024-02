Die Aktie von Bio-Rad Laboratories ist derzeit der größte Gewinner im S&P 500 . Der Auswahlindex gibt gegenwärtig lediglich 0,38 Prozent ab. An den US-Börsen zeigen sich die Anleger zur Stunde nicht in Kauflaune, sie verkaufen aber auch nicht in größerem Maß. Der S&P 500 verlor minimal um 0,38 Prozent an Wert.

Den vollständigen Artikel lesen ...