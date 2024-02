Die deutsche Politik ist schon seit einer Weile sichtlich bemüht darum, die Tech-Riesen aus den USA für hiesige Gefilde zu begeistern. Der Chip-Hersteller Intel musste dafür noch mit Milliardensubventionen überredet werden. Microsoft treibt es nun einigermaßen überraschend aus freien Stücken nach Deutschland, wie Firmenpräsident Brad Smith bei einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz ankündigte.Ganze 3,2 Milliarden Euro will Microsoft (US5949181045) in die Hand nehmen, um in Deutschland Rechenzentren für KI aus dem Boden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...