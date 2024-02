NEW YORK (dpa-AFX) - Ein optimistischer Analystenkommentar von Morgan Stanley hat der Rekordrally von Eli Lilly am Freitag weiteren Schwung verleihen. Der Kurs des US-Pharmakonzerns stieg im frühen US-Handel um zwei Prozent, mit fast 776 US-Dollar in der Spitze erreichten die Papiere eine weitere Bestmarke.

Der Hype rund um neuartige Diabetes- und Abnehmmittel treibt die Aktien schon länger an. 2023 war der Kurs um mehr als die Hälfte gestiegen. Im noch jungen Börsenjahr 2024 kommt nun schon ein Plus von fast einem Drittel hinzu, jüngst getrieben auch von einem überraschend hohen Umsatzausblick des Pharmariesen.

Im vergangenen Jahr profitierte der Konkurrent des dänischen Konzerns Novo Nordisk vor allem vom wichtigsten Treiber, dem Diabetes-Medikament Mounjaro mit dem Wirkstoff Tirzepatid. Der gleiche Wirkstoff steckt im Eli-Lilly-Abnehmmittel Zepbound, das in den USA seit November für deutlich mehr Menschen erhältlich ist. Experten rechnen damit, dass dies das bestverkaufte Arzneimittel der Welt wird.

Laut Analyst Terence Flynn von der Bank Morgan Stanley dürften die beiden Medikamente im Fokus der Anleger bleiben. Er hob das Kursziel für Eli Lilly bei einer unveränderten "Overweight"-Empfehlung von 805 auf 950 Dollar an. Damit ist Flynn der optimistischste der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten. Er sieht auf Rekordniveau noch mehr als ein Fünftel an Kurspotenzial.

Bei einem Kurs von 950 Dollar ergäbe sich für Eli Lilly ein Börsenwert von gut 900 Milliarden Dollar. Novo Nordisk bringt es als wertvollster börsennotierter europäischer Konzern aktuell auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet gut 550 Milliarden Dollar.

Mit Blick in die weitere Zukunft wirft der Morgen-Stanley-Experte aber schon die Frage auf, ob Eli Lilly "der erste Billionen-Biopharma-Wert werden kann". In solche Höhen sind bislang nur Techwerte vorgedrungen. Aktuell notieren Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon und die Facebook-Mutter Meta teils deutlich über der in den Augen vieler Anleger magischen Marke.

Flynn verweist dabei auf den Wirkstoff Orforglipron, den Eli Lilly aktuell in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie untersucht. Ein Erfolg könnte die Erwartungen an den Konzern noch weiter nach oben treiben, so der Analyst. Entsprechend wichtig seien die 2025 erwarteten Studiendaten./mis/tav/jha/tih/he

Jetzt den vollständigen Artikel lesen