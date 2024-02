Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 07/24Freitag, 16.02.Bitte Zeitkorrekturen beachten:23.30 Game Two #321Videospielmagazin(vom 15.2.2024)0.00 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 22.40 Uhr)Deutschland 20240.35 Browser BallettAtomkrieg - Der Talk(vom 3.6.2023)1.05 Derby GirlStich ins WespennestFranzösische Comedyserie1.30 Derby GirlSchluss mit RollschuhenFranzösische Comedyserie1.55 Derby GirlEin neues ZuhauseFranzösische Comedyserie2.25 Derby GirlHoffnungsschimmerFranzösische Comedyserie2.50 Derby GirlJetzt erst rechtFranzösische Comedyserie3.15 Derby GirlAlles im EimerFranzösische Comedyserie3.45 Derby GirlTomatina!Französische Comedyserie4.10 Derby GirlAuge um Auge...Französische Comedyserie4.35 neoriginalHIMMEL & ERDEOlja und PetjaDramaserie4.55 neoriginalHIMMEL & ERDEI'm out of hereDramaserie5.15 neoriginalHIMMEL & ERDEDie Nächsten, bitte!Dramaserie5.30 neoriginalHIMMEL & ERDEWarnsignaleDramaserie5.50 neoriginal-6.15 HIMMEL & ERDESonnenblumen im FebruarDramaserieWoche 08/24Samstag, 17.02.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.15 Terra XFaszination ErdeWildes Kenia(vom 6.1.2024)Deutschland 20237.00 Terra XSerengetiZeit des Anfangs(vom 23.6.2019)Deutschland 20197.45 Terra XSerengetiZeit der Wanderung(vom 23.6.2019)Deutschland 20198.30 Terra XSerengetiZeit der Bewährung(vom 23.6.2019)Deutschland 20199.15 Terra XAfrika von obenWasserFilm von Andrew Zikking(vom 13.8.2023)Deutschland 202310.00 Terra XAfrika von obenWildnisFilm von Andrew Zikking(vom 13.8.2023)Deutschland 202310.45 Terra XAfrika von obenMenschenFilm von Andrew Zikking(vom 13.8.2023)Deutschland 202311.30 Terra XBuschflieger - Abenteuer am HimmelFilm von Dominic Egizzi, Alexandra Hardorf u. Christian Bock(vom 13.8.2023)Deutschland 202312.15 Terra XDie letzten Stunden der DinosaurierFilm von Matthew Thompson(vom 5.2.2023)Deutschland 202313.10 Terra XDie Dinosaurier vom SüdpolFilm von Lorne Townend(vom 13.8.2023)Deutschland 202313.55 Terra XDas Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus?Film von Florian Breier(vom 4.1.2020)Deutschland 201914.40 Terra XMammuts - Stars der Eiszeit(vom 7.11.2015)Deutschland 2014(Weiterer Ablauf ab 15.40 Uhr wie vorgesehen.)Sonntag, 18.02.Bitte Zeitkorrekturen beachten:21.40 ZDF Magazin Royale(ZDF 16.2.2024)Deutschland 202422.15 Neue FolgenMAITHINK X - Die ShowPopulismusMit Dr. Mai Thi Nguyen-KimDeutschland 202422.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 16.2.2024)23.20 MAITHINK X - Die ShowPopulismus23.50 Love HuntersVerliebt, verlobt, Verlustangst?Coaching-Doku0.30 Love HuntersPlötzlich Eltern!Coaching-Doku1.15 Jagd durch London(Survivor)2.40 neoriginalRiding in DarknessNeuanfangSchwedisch-deutsche True-Crime-Serie(vom 17.1.2023)(Weiterer Ablauf ab 3.25 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5716047