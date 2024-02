Kalenderwoche 7 am KMU-Anleihemarkt - die LR Health & Beauty SE, Muttergesellschaft der LR Global Holding GmbH, plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro, um damit die bestehende Anleihe 2021/25 der LR Global Holding GmbH (ISIN: NO0010894850) mit demselben Volumen vorzeitig abzulösen. Die neue Anleihe der LR Gruppe soll ebenfalls als Nordic Bond strukturiert werden und via Privatplatzierung an institutionelle Investoren ausgegeben werden. Weitere Details zur neuen Anleihe werden nach dem Bookbuilding-Verfahren veröffentlicht. LR Health & Beauty SE hat die Pareto Securities AS und die Arctic Securities AS als Joint Bookrunner mit der Durchführung von Investoren-Gesprächen beauftragt.

Die Duisburger PCC SE begibt zum 1. März 2024 eine neue Anleihe (DE000A3824R1) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 35 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,00 %. Die nunmehr 91. PCC-Anleihe läuft bis Mai 2029 und ist ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro direkt über die PCC SE zu bekommen. Die Semper idem Underberg AG kündigt dagegen den Restbestand ihrer 4,00%-Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) vorzeitig im März 2024 und zahlt somit einen noch ausstehenden Betrag in Höhe von rd. 10 Mio. Euro an die Anleger zurück. Die Teilrückzahlung ...

