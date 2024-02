Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, gab heute die erfolgreiche Einrichtung einer mobilen Datenverbindung in Zusammenarbeit mit Ligado Networks, einem führenden Anbieter von mobilen Satellitendiensten (Mobile Satellite Services, MSS) in Nordamerika, bekannt. Die Verbindung bestand aus einer 3GPP Rel.17 Narrowband IoT (NB-IoT) Non-Terrestrial Network (NTN) Datenverbindung, die über das leistungsfähige Ligado SkyTerra-Satellitennetzwerk bereitgestellt wurde.

Unter Verwendung einer Cloud-nativen NB-IoT Radio Access Network (RAN)-Lösung wurde die NTN-Serviceplattform von Mavenir über eine digitale Schnittstelle in den Ligado Ground-Based Beam Former (GBBF) integriert, wodurch eine anpassungsfähige, hochgradig gerichtete Verbindung zu bestimmten Nutzergeräten (User Equipment, UE) am Boden über die Satellitenverbindung hergestellt wurde. Das Team konnte erfolgreich ein UE präsentieren, das über einen schmalen 200-kHz-Träger innerhalb des 3GPP-standardisierten Bandes n255 mit dem Satellitenstrahl verbunden ist, das heißt, im L-Band-Spektrum, das bereits für den MSS-Betrieb vorgesehen und vollständig lizenziert ist.

Durch die Einführung der 3GPP-kompatiblen NTN-Technologie können Satellitennetzwerke Geräte unterstützen, die herkömmliche, kostengünstige Chipsätze nutzen, die auch in terrestrischen IoT-Netzwerken betrieben werden können. Mit dieser Demonstration wird der Weg für eine nahtlose Integration der Satellitentechnologie in die Mobilfunknetze der Zukunft geebnet und die Abdeckung auf abgelegene Regionen und schwierige Gebiete ausgedehnt. Die Technologie unterstützt dabei eine Reihe innovativer IoT-Anwendungen, darunter Fahrzeugdiagnose, Umweltüberwachung, Konnektivität für Ersthelfer und intelligente Messsysteme.

Sachin Chhibber, Chief Technology Officer bei Ligado Networks, sagte: "Das Ligado-Satellitennetzwerk nutzt die Bent-Pipe-Architektur, wodurch eine schnelle Entwicklung und Bereitstellung von NTN-Diensten ermöglicht wird, sobald diese verfügbar sind, und um unsere Dienste im Einklang mit den Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dieser Meilenstein mit Mavenir ist ein Beleg für unsere Fähigkeit, uns schnell anzupassen und NTN-Technologien zu unterstützen, die die Lücke zwischen terrestrischer und satellitengestützter Kommunikation schließen werden."

BG Kumar, President of Access Networks, Platforms and Digital Enablement bei Mavenir, sagte: "Diesen bemerkenswerten Erfolg für Mavenir im NTN-Bereich verdanken wir unserem erstklassigen Ingenieurteam. Wir setzen alles daran, die besten Lösungen und den besten Support zu bieten, damit Satellitenbetreiber ihre zukunftsweisenden Konnektivitätsziele verwirklichen können. NTN-Netze der nächsten Generation werden entlegene und ländliche Gebiete mit fortschrittlichen Kommunikationsdiensten auf eine bislang nicht für möglich gehaltene Art und Weise verbinden, was die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ankurbeln und neue Anwendungen ermöglichen wird, die vielen Branchen zu Innovation und Wachstum verhelfen werden. Wir sind stolz darauf, bei der Verwirklichung dieser vernetzten Zukunft eine entscheidende Rolle zu spielen."

