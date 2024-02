Dogecoin schafft Comeback in die Top 10 - Wird Chainlink wieder aufholen?

In den letzten Tagen ist es zu einem Machtwechsel unter den 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gekommen, bei dem Chainlink (LINK) Dogecoin (DOGE) überholt hat. Damit ist der Lieblings-Meme-Coin von Elon Musk zwischenzeitlich aus den Top 10 gerutscht, wobei sich nun aber wieder ein anderes Bild zeigt und der Hunde-Coin die Nase wieder vorn hat. Allerdings stellt sich die Frage, wie lange das noch so bleiben kann und ob Dogecoin in diesem Bullrun nicht von noch mehr Coins überholt werden kann.

DOGE wieder in den Top 10

Nachdem es beim Dogecoin lange Zeit nicht wirklich bergauf gehen wollte, hat der einstige Meme Coin in der vergangenen Woche um knapp 7 % zugelegt. Damit liegt die Marktkapitalisierung wieder bei mehr als 12,4 Milliarden Dollar, während sich Chainlink das Hoch von 20,82 Dollar nicht halten konnte und damit wieder auf eine Bewertung von 11,7 Milliarden Dollar kommt.

(Top Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, Platz 9 - 13 - Quelle: Coinmarketcap)

Wenn man die Umlaufmenge der Coins berücksichtigt, wird schnell klar, dass keine große Wertsteigerung bei LINK nötig ist, um DOGE wieder vom 10. Platz im Krypto-Ranking zu verdrängen. Aufgrund der schlechten Performance, die der Meme Coin im letzten Jahr im Vergleich zu den meisten anderen Kryptowährungen hingelegt hat, ist nicht zu erwarten, dass sich DOGE langfristig in den Top 10 halten wird.

Chainlink hat im letzten Jahr um 175 % zugelegt, während es bei DOGE gerade einmal 3 % waren. Auch ein Blick auf die nächsten Plätze Tron (TRX) und Polkadot (DOT) macht schnell deutlich, dass DOGE wahrscheinlich in naher Zukunft noch viel weiter zurückfallen wird. Immerhin hat DOT in den letzten 12 Monaten um rund 20 % zugelegt, während es bei TRX 80 % waren. DOGE notiert immer noch rund 90 % unter seinem Allzeithoch und daran wird sich so schnell auch nichts mehr ändern. Zwar ist die Marktkapitalisierung immer noch beeindruckend hoch, DOGE wurde aber als Meme Coin bekannt und diese sind nunmal schnelllebig, sodass Trader längst auf der Jagd nach dem nächsten Coin sind, der ebenfalls um tausende Prozent steigen kann, wie das zum Beispiel bei Meme Kombat der Fall ist.

Meme Kombat kann von DOGE-Reichweite profitieren

Zweifelsohne hat sich Dogecoin mit seiner jahrelangen Platzierung in den Top 10 der größten Kryptowährungen eine enorme Reichweite aufgebaut. Mit Millionen von Followern in den sozialen Netzwerken wird DOGE auch noch lange Einfluss auf den Markt haben, selbst wenn andere Coins aufholen. Mit Meme Kombat kommt ein Coin auf den Markt, der von der Reichweite von DOGE, SHIB und vielen weiteren Meme Coins profitieren kann, da diese auf der Plattform nochmal aufleben. Mit Meme Kombat entsteht eine Arena, die DOGE und viele weitere große Namen, die den Meme Coin Markt geprägt haben, gegeneinander antreten lässt. Ein Konzept, das das Potenzial hat, viral zu gehen.

(Meme Kombat Website - Quelle: Meme Kombat)

Künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass die Figuren von DOGE, PEPE und Co. zum Leben erwachen und in spannenden Battles gegeneinander antreten, wobei die Community ihren Favoriten in der Arena unterstützen kann. Der $MK-Token spielt dabei eine zentrale Rolle und ist aktuell im Vorverkauf erhältlich, sodass Investoren hier noch die Möglichkeit haben, zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu investieren, was gerade bei Meme Coins ein entscheidender Vorteil sein kann.

Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass der $MK-Kurs schon bald nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen um ein Vielfaches steigen könnte, da die erste Battle-Saison beginnt, sobald der Token ausverkauft ist, sodass die Bekanntheit der Plattform und die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigen könnte. Der Vorverkauf ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon bereits fast 9 Millionen Dollar erreicht wurden, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis $MK ausverkauft ist.

