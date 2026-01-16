Diese Dax-Aktie ist erst kurz vor Weihnachten aus dem Dornröschenschlaf erwacht - und legte seitdem schon zwölf Prozent zu. Dadurch hat sich eine spannende Chartformation gebildet. Die Aktie von Beiersdorf hat ihren Aktionären fast zwei Jahre lang nichts als Kummer gebracht. Seit dem Allzeithoch bei 147 Euro im Mai 2024 verlor das Papier zeitweise 40 Prozent. Auch in Sachen Ausschüttung ist die einst stolze Dividendenaktie nur noch ein Schatten ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
