Silber kann am heutigen Freitag deutlich hochziehen und zeigt sich aktuell bereits im Bereich von 22,30 US-Dollar und dazu mit einer bullischen Tageskerze. Dazu direkt an der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke. Auch saisonal sollte Silber weiteren Rückenwind erhalten. Am Vortag hieß es im Insight: "Silber tendiert aktuell weiterhin seitwärts, um die Unterstützung bei 22 Dollar. Am Vortag ging Silber mit einer bullischen Tageskerze direkt an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...