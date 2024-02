© Foto: © 2023 NVIDIA Corporation



"Die wichtigsten Zahlen, bis zu den nächsten": So formuliert BofA-Analyst Vivek Arya im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Earnings von Chip-Gigant Nvidia. Warum er trotz der Mega-Rallye bullish bleibt!Nvidia steht kurz vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 21. Februar, und die Spannung steigt. BofA-Analyst Vivek Arya wiederholt seine Kaufempfehlung und sieht Nvidia weiterhin als Top-Pick, obwohl er eine bemerkenswerte, aber kurzlebige Korrektur nach dem jüngsten parabolischen Anstieg der Aktie erwartet. Am Optionsmarkt zeichnet sich eine implizierte Bewegung von rund 11 Prozent nach den Ergebnissen hin. Die Erwartungen sind gestiegen, mit einigen optimistischen Schätzungen, …