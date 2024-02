Ehemaliger Cisco Channel Geschäftsführer wird WWT-Wachstumsstrategie für die EMEA-Region vorantreiben

World Wide Technology (WWT), ein globaler Anbieter von Technologielösungen mit einem Jahresumsatz von 20 Milliarden US-Dollar, gab heute bekannt, dass Dominic Pierce als Vizepräsident für Global Accounts, EMEA, zum Unternehmen gestoßen ist.

Pierce bringt seine umfassende Erfahrung in der Geschäftsentwicklung in die WWT EMEA Global Accounts Organisation ein, um das strategische Wachstum in der Region voranzutreiben. Er wird für die Entwicklung des Global-Accounts-Teams, die Beschleunigung der Wachstumsvision in EMEA und den Aufbau bestehender und zukünftiger Allianzen verantwortlich sein.

"Wir freuen uns, Dom Pierce bei WWT willkommen zu heißen", sagte Leo Makhlin, Senior-Vizepräsident, Global Accounts bei WWT. "Er bringt außergewöhnliche Führungsqualitäten und eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Generierung von Wachstum in unsere Organisation ein, und wir sind zuversichtlich, dass er eine wertvolle Führungspersönlichkeit für unser EMEA-Geschäft sein wird."

Vor seiner Tätigkeit bei WWT war Pierce 17 Jahre lang bei Cisco beschäftigt, wo er zuletzt als Geschäftsführer für die Channel-Organisationen von Cisco in Großbritannien und Irland tätig war und für die Entwicklung von Allianzen innerhalb der Cisco-Partnergemeinschaft verantwortlich war. Davor leitete er das Enterprise-Geschäft von Cisco in Großbritannien, wo er ein Team führte, das FTSE 100-Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützte.

In seiner früheren Laufbahn war Pierce auch in verschiedenen Vertriebs-, Schulungs- und Betriebsfunktionen für Reuters, Thomson Financial und im Investmentbanking tätig.

"WWT zeigt weiterhin ein unglaubliches Wachstumspotenzial und bietet dem EMEA-Markt einen Mehrwert", sagte Pierce. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mein Fachwissen in ein Unternehmen einzubringen, das ehrgeizige Ziele für die EMEA-Region verfolgt und sich der Förderung einer leistungsstarken, werteorientierten Kultur verschrieben hat."

Pierce wohnt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Hertfordshire, Großbritannien. Er erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Europastudien an der University of Hull.

World Wide Technology (WWT) wurde 1990 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Technologielösungen mit einem Jahresumsatz von 20 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen kombiniert die Stärken von Strategie, Umsetzung und Partnerschaft, um die digitale Transformation für große öffentliche und private Organisationen auf der ganzen Welt zu beschleunigen. Über sein Advanced Technology Center, ein kollaboratives Ökosystem der weltweit fortschrittlichsten Hardware- und Softwarelösungen, unterstützt WWT Kunden und Partner bei der Konzeption, dem Test und der Validierung innovativer Technologielösungen, um die besten Geschäftsergebnisse zu erzielen, und setzt diese dann über seine globalen Lager-, Vertriebs- und Integrationskapazitäten in großem Umfang ein.

Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern und mehr als 55 Standorten auf der ganzen Welt wurde die Unternehmenskultur von WWT, die auf einer Reihe von Grundwerten und etablierten Führungsphilosophien basiert, 12 Jahre in Folge von Fortune und Great Place to Work® für ihre einzigartige Mischung aus Entschlossenheit, Innovation und Führungsschwerpunkt auf Vielfalt und Integration ausgezeichnet. Mit dieser Kultur als Grundlage überbrückt WWT die Kluft zwischen Wirtschaft und Technologie, um eine neue Welt für seine Kunden, Partner und Gemeinschaften zu schaffen.

