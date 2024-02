Freiburg (ots) -



Putin hat erneut bewiesen, dass er über Leichen geht - und dass er möchte, dass die Welt davon erfährt. Je skrupelloser der Kriegsverbrecher im Kreml nämlich agiert, desto mehr verbreitet er Angst und Schrecken in Russland selbst wie in Europa. So festigt Putin seine Macht und bestimmt die internationale Agenda. Zu beobachten war das schon oft, aber selten in solcher Schärfe wie dieser Tage: An der Front im Osten der Ukraine rücken Russlands Streitkräfte vor, weil den Ukrainern Soldaten und Munition ausgehen, während Putin über Reserven verfügt. (...) Gewiss, Deutschland tut viel für die Ukraine und mehr als Frankreich allemal. Aber seit Kriegsausbruch kam sehr vieles meistens viel zu spät - aus Furcht, Putin könne uns Deutschen allzu forschen Beistand für die Ukraine heimzahlen. Die Vorsicht des Kanzlers, die man auch Zögerlichkeit nennen darf, ist fester Bestandteil des Putinschen Kriegskalküls. So wie Nawalnys Tod von Putin womöglich als Botschaft pünktlich zur Münchner Sicherheitskonferenz gedacht war: Konferiert Ihr nur, ich schaffe Fakten! (...) Am Ende muss die Demokratie die Oberhand behalten - auch im Gedenken an Nawalny und mit Blick auf die Menschen in Russland. https://www.mehr.bz/khs48o



