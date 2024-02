Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nel Asa hat am Freitag einen kleinen Gewinn geschafft. Nominell ist der Aufschlag mit fast 2 % sogar groß. Allerdings bleibt die Aktie in einer schwachen Ausgangsposition. Die Notierungen sind auf dem Weg nach unten lediglich in einer Schutzzone rund um die bisherigen Tiefs im laufenden Jahrzehnt hängengeblieben. Die Kurse bleiben im Abwärtstrend. Unverändert gibt es kaum [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...