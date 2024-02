Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - TUI konnte am Freitag mit dem Plus von gut 3,8 % an den Börsen für einen lauten Knall sorgen. Die Reisegesellschaft hatte zuvor an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen verloren. Am 14.2. ging es gar um -6,8 % nach unten. Die Aktie erholt sich also nach den jüngsten Zahlen zum 1. Quartal wieder. Dabei hat die TUI mit den Zahlen den Konsens [...]

