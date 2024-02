Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nvidia ist im Höhenrausch. Geht es nach Trendanalysten, soll sich bei dem KI-Wert aus den USA (der auf Hardware setzt) nichts daran ändern. Am Freitag ging es an den Börsen nur minimal um -0,1 % nach unten. Das sei nicht gravierend, so die Botschaft. Nvidia ist fast auf Allzeithoch-Niveau. Fast kein Investor ist gegenwärtig im Minus. Die Amerikaner [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...