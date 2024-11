Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Schlussverkauf! Shoppen Sie bei Narwal.com (https://de.narwal.com/pages/black-friday-2024?utm_source=media&utm_medium=pr&utm_campaign=blackfriday&utm_content=press) und sparen Sie auf Premium-Roboter-Staubsauger für alle auf Ihrer Festtags-Einkaufsliste!Narwal, ein weltweit führender Anbieter von Roboter-Staubsauger-Technologie, bietet in diesem Black Friday und Cyber Monday eine Reihe unschlagbarer Angebote und Rabatte auf sein Premium-Roboter-Staubsauger-Ökosystem. Diese begrenzten Zeitangebote sind nur bis zum 2. Dezember verfügbar, über Amazon.de und den Narwal-eigenen E-Commerce-Shop.Narwal Freo X Ultra: Zeit zum Upgrade auf das Flaggschiff-Modell für nur €599!Shoppen Sie jetzt bei Narwal (https://de.narwal.com/products/narwal-freo-x-ultra-saug-und-wischroboter?utm_source=media&utm_medium=pr&utm_campaign=blackfriday&utm_content=pressax4) oder Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CP7K1R65?maas=maas_adg_E93CB13BBF8EBF9EFA1DB0E7A6BBBD13_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas).Der Freo X Ultra ist derzeit zum Aktionspreis von €599 erhältlich, was einen erheblichen Preisnachlass von €200 vom ursprünglichen Preis von €799 darstellt. Diese wettbewerbsfähige Preisgestaltung ermöglicht es Ihnen, ein Premium-Roboter-Staubsauger-Erlebnis zu genießen und die Spitzentechnologie von Narwal zu erleben. Der im Jahr 2024 eingeführte Freo X Ultra ist das Top-Modell von Narwal. Es ist sorgfältig für Menschen konzipiert, die eingeschossen leben und sich für einen problemlosen, sehr effektiven Reinigungsgerät wünschen, um ein sauberes Zuhause mit minimalem Aufwand aufrechtzuerhalten. Die All-in-One-Station befreit Sie von den Aufgaben der Reinigung, Sterilisation oder Staubentleerung Ihres Robovacs, während der TÜV Rheinland zertifizierte Zero-tangling-Bürste sicherstellt, dass der Roboter-Staubsauger von Haarnadeln oder Dreck nicht behindert wird.Narwal Freo Z Ultra: Die besten Einsparungen auf das Premium-Modell!Shoppen Sie jetzt bei Narwal (https://de.narwal.com/products/narwal-freo-z-ultra?utm_source=media&utm_medium=pr&utm_campaign=blackfriday&utm_content=presscx1) oder Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0D7V6QCTZ?maas=maas_adg_FF7783B61654713B04E053B83D74F652_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas).Der Freo Z Ultra ist jetzt zum ersten Mal Teil der Black-Friday-Aktion. Ursprünglichpreis €949, im Aktionszeitraum verfügbar für nur €799, bietet Käufern eine Ersparnis von €150.Dieses Flaggschiff-Modell ist perfekt für Haushalte mit Kindern oder Haustieren, da es selbst die schwierigsten Reinigungsaufgaben mühelos bewältigt. Ein herausragendes Feature des Freo Z Ultra ist seine innovative Hindernisvermeidungstechnologie, die von dualen RGB-Kameras und AI-Chips angetrieben wird. Dieses fortgeschrittene System ermöglicht dem Gerät, Objekte wie Möbel oder Smartphone-Ladekabel mit millimetergenauer Präzision zu erkennen und sie mühelos zu umgehen.Mit dem Freo Z Ultra können Sie die Reinigung Ihrem Roboter-Staubsauger überlassen, ohne Ihr Zuhause vorher zu arrangieren, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten, während Sie Sorgen machen.Narwal bietet mehr als nur Premium-Produkte; es hat eine Lösung für jeden Haushalt!Die Vorteile von Narwal erstrecken sich über seine Premium-Angebote hinaus und umfassen ein vielfältiges Portfolio an Roboter-Staubsauger, das auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das Freo-Modell ist jetzt für €439 erhältlich, ein Rabatt von seinem ursprünglichen Preis von €499. Ähnlich wurde der Freo X Plus auf €239 reduziert, was €40 weniger als sein ursprünglicher Preis von €279 ist. Das gesamte Sortiment von Narwal-Roboter-Staubsäubern und Zubehör wird derzeit zu exklusiven Rabatten angeboten, was eine Gelegenheit bietet, die besten technologischen Innovationen und ästhetische Designs zu einem erschwinglichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu erwerben und Ihnen die Last der intensiven Hausreinigung zu Hause zu erleichtern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569319/Header_Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2309467/5052027/Narwal_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/letzte-chance-unglaubliche-black-friday-angebote-auf-die-besten-narwal-roboter-staubsager-zu-ergattern-302318397.htmlPressekontakt:Yunpeng Zhao,yunpeng.zhao@narwal.comOriginal-Content von: Narwal Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170244/5920149