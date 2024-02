Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio war noch vor wenigen Tagen ein Untergang mehr oder weniger bescheinigt oder prophezeit worden. Nun konnte der Wert aus China mit gut 1,1 % das Wochenende erreichen. Die Notierungen sind damit in einer Woche um etwa 5 % nach oben geklettert. Die Aktie hat an vier von fünf Handelstagen in einer Woche ein Plus markiert. Auch das ist außergewöhnlich in [...]

