SpendLab (das "Unternehmen"), die führende KI-gestützte Plattform für die Überprüfung der Kreditorenbuchhaltung, hat heute eine transformative Partnerschaft mit Story Capital ("Story") durch ein strategisches Mehrheitsinvestment von Story bekannt gegeben. Diese Partnerschaft markiert einen Meilenstein auf dem Weg von SpendLab, seine Mission, das Management der Kreditorenbuchhaltung (Accounts Payable "AP") für globale Unternehmen und den öffentlichen Sektor mit seiner marktführenden Technik zu beschleunigen.

SpendLab ist schon seit Jahrzehnten in der AP-Branche ein Vorreiter. Mit mehr als 450 Algorithmen und eigenen KI-Modellen werden Ungenauigkeiten in AP-Prozessen, MwSt-Berechnungen und Kreditorenbilanzen entdeckt und behoben. Seit der Gründung hat SpendLab mehr als 1 Milliarde Kundenrechnungen analysiert, und mehr als €500 Millionen für globale Unternehmenskunden aus unterschiedlichen Branchen wie Technik, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzen, Automobil und öffentlichem Sektor zurückgeholt. SpendLab setzt den Standard in der AP-Branche, indem die eigene Technik mit seinen Experten kombiniert wird. So erzielen die Kunden schnell und präzise hohe Ersparnisse.

Das strategische Investment von Story Capital, einer für ihren Fokus auf Technologietransformation bekannte Investmentfirma, wird die Produktentwicklung von SpendLab, die globale Expansion und das Team Building beschleunigen. Das festigt die Führungsrolle im Bereich AP-Audit und Rückgewinnung.

Sebastian Morales, der vor Kurzem ernannte CEO von SpendLab, teilte seine Freude über die Partnerschaft: "Die Partnerschaft mit Story Capital markiert einen historischen Meilenstein für SpendLab. Dieses Investment ist mehr als finanzielle Unterstützung, es ist eine strategische Allianz, um unsere Technologie sowie unsere Marktpräsenz auszubauen. Gemeinsam werden wir für unsere global tätigen Kunden unvergleichliche Effizienz und erhebliche Einsparungen erzielen sowie unser Wachstum beschleunigen."

Jos Houben, Gründer von SpendLab, fügte hinzu: "Wir haben Story Capital als unseren Partner ausgesucht wegen Story's einzigartiger Mischung aus unternehmerischen Erfahrungen, technologischen, werthaltigen, vielfältigen Facetten wie KI, Engineering und Produktexpertise sowie der gemeinsamen Vision im Hinblick auf die Zukunft von SpendLab. Diese Partnerschaft verpflichtet uns zu Innovation und Exzellenz im Bereich AP für unsere gegenwärtigen und zukünftigen Kunden." Als Teil der Transaktion wird die vorherige Gruppe von Eigentümern unter Führung von Jos Houben einen erheblichen Anteil am Unternehmen halten und wird weiterhin im Vorstand von SpendLab vertreten sein.

Shuo Zheng, General Partner bei Story Capital, bemerkte über das Investment: "SpendLab stellt den Inbegriff von Innovation und Führung in der Kategorie Kreditorenbuchhaltung dar. Wir freuen uns, SpendLab auf ihrem Weg zu einem globalen technologischen Powerhouse begleiten zu dürfen, das Kunden weltweit unglaublichen Mehrwert bietet."

Über SpendLab

SpendLab ist die führende KI-gestützte Plattform für Kreditorenbuchhaltung und Rückgewinnung. Sie ist für mehr als 40 Branchen global tätig. SpendLab kombiniert marktführende KI-Technologie mit unvergleichlichem Know-how. SpendLab konzentriert sich auf den Erfolg seiner Kunden und hat bis dato mehr als €500 Millionen an Ersparnissen für seine Kunden erwirtschaftet. SpendLab ist ebenfalls ISO 27001 und 9001 zertifiziert.

Über Story Capital

Story Capital ist eine Investmentfirma, die langfristig stabile Technologieunternehmen schaffen möchten. Als Investor geht Story Partnerschaften mit profitabel wachsenden Unternehmen ein, die durch technologische Transformationen Wandel herbeiführen und beteiligt sich aktiv an diesem Prozess. Story verfügt über ein grundlegendes Verständnis von Technologie und glaubt an gemeinsames Wachstum. So werden diese Unternehmen in ihrer Entwicklung gefördert.

