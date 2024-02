Ein lebenslanges Einkommen dank regelmäßiger Dividenden-Ausschüttungen erfolgreicher Firmen erzielen. Wie Anleger dieses Ziel auf vier Wegen erreichen Amerikas Einfluss auf Deutschland ist riesig. Etwa in Sachen Kultur: Selbst wer noch nicht in New York war, kennt vermutlich aus Hunderten Artikeln, TV-Serien oder Kinofilmen die Skyline der Welthauptstadt des Kapitalismus - die sich gerade verändert. Es ist eine leichte Prognose, dass in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...