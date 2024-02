WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel soll einem Bericht zufolge für die Explosionen an zwei Gaspipelines im Iran in dieser Woche verantwortlich sein. Das berichtete die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf zwei westliche Regierungsvertreter und einen mit der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) in Verbindung stehenden Militärstrategen. Den Regierungsvertretern zufolge habe Israel am Donnerstag auch eine Explosion in einer Chemiefabrik nahe Teheran verursacht, hieß es in dem Bericht. Israels Regierung habe eine Stellungnahme abgelehnt.

In der Nacht zu Mittwoch war es im Iran an mehreren Gaspipelines zu Explosionen gekommen. Die Vorfälle ereigneten sich im Landesinneren und Süden, wie Staatsmedien berichteten. Als Ursache für eine der Explosionen in der südlichen Provinz Fars gab es laut Behördenvertretern Hinweise auf Sabotage. Der iranische Chef des Zentrums für das nationale Gasleitungsnetz, Said Aghli, bezeichnete die Vorfälle im Staatsfernsehen als Terrorattacke. Weitere Details zu den Hintergründen gab es zunächst aber nicht.

Die westlichen Regierungsvertreter und der Militärstratege sagten nach Angaben der "New York Times", für die Angriffe seien umfassende Kenntnisse über die iranische Infrastruktur nötig gewesen. Einem der Regierungsvertreter zufolge habe es sich um einen "symbolischen Angriff" gehandelt, der relativ wenig Schaden für die Zivilbevölkerung mit sich gebracht habe - jedoch angesichts der angespannten Lage in der Region als deutliche Warnung Israels verstanden werden könne.

Insbesondere die USA und Israel werfen Teheran vor, die islamistische Hamas jahrelang unterstützt zu haben und so zumindest indirekt für die Terrorattacke am 7. Oktober verantwortlich zu sein, bei der mehr als 1200 Menschen in Israel ermordet wurden. Seit Beginn des Gaza-Krieges hat Israel auch schon eine Reihe von Zielen proiranischer Gruppierungen in Syrien und im Libanon angegriffen, um den iranischen Einfluss in der Region zurückzudrängen./gei/DP/zb

