Am 27. Oktober erreichte die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) ihren Höchstwert von 317,14 US-Dollar in New York. Das entsprach in etwa einer Marktkapitalisierung von 800 Mrd. US-Dollar. Es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis der chinesische E-Commerce- und Tech-Multi den Sprung in den exklusiven Club der Billionen-Dollar-Unternehmen schaffen würde. SAP (WKN: 716460) auf der anderen Seite war im Vergleich dazu ein Zwerg, der gerade mal über die 100-Milliarden-Marke lugen konnte. Danach kam alles ...

