Aktien Wochenrückblick - zuerst kamen schlechte US-Daten zur Inflation, die Gold, Silber und die Aktienmärkte nach unten drückten. Dann startete der Markt wieder optimistisch auf zu neuen Hochs. Nachrichtenlage eigentlich unspektakulär - einfach Kauflaune. Diese Woche sah der DAX am Freitag ein weiteres Allzeithoch bei 17.198,45 Punkten. Und das trotz sich abzeichnender Gewerbeimmobilienkrise in den USA, daraufhin schwächelnder pbb, in Mitleidenschaft gezogener Deutscher Bank und schwachendeutschen Immobilienaktien aus dem Bereich Gewerbeimmobilien. Der Gesamtmarkt in Rekordlaune - vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...