ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX zeigt sich auf Wochensicht leicht erholt, der o¨sterreichische Leitindex orientiert sich an seinem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und tastet sich zuru¨ck an die 3.400-Punkte-Linie. Zahlreiche kurzfristige technische Indikatoren stehen kurz davor, Kaufsignale zu generieren. Mit einer starken Performance am Freitag sollte der kurzfristige Abwa¨rtstrend zu Ende gehen. Die na¨chsten Widersta¨nde sehen wir bei 3.430 und 3.448 Punkten. Fu¨r die na¨chste Woche erwarten wir zumindest ein Testen dieser beiden Marken."

