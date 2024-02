Die Aktie von Rheinmetall kennt derzeit kein Halten. Praktisch jeden Tag zählte der Rüstungskonzern zuletzt zu den Top-Performern im DAX. Gründe dafür gibt es einige: die Aussagen von Donald Trump zum Schutz von NATO-Ländern, steigende Verteidigungsetats in Europa oder der Beginn der Sicherheitskonferenz in München. DER AKTIONÄR hat in der vergangenen Woche mit CEO Armin Papperger über die weitere Entwicklung gesprochen.DER AKTIONÄR: Herr Papperger, zieht sich Rheinmetall nach und nach aus dem Autozuliefergeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...