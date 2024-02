Silber im Defizit...: Die unsichtbare Krise! Warum der technologische Fortschritt gefährdet ist, bevor wir es bemerken!

Anzeige / Werbung

Stellen Sie sich ein Investment vor, das nicht nur seit Jahrtausenden als Wertaufbewahrungsmittel dient, sondern auch eine entscheidende Rolle in unserer technologisch fortgeschrittenen Zukunft spielt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei einem solchen Investment sollten doch hohe Kurssteigerungen vorprogrammiert sein. Und unserer Meinung nach ist es das auch. Es handelt sich dabei um Silber, ein Metall, das die Geschichte geprägt und den Lauf der Nationen beeinflusst hat. Doch heute, in einer Welt, die von ständigem Wandel und unaufhaltsamem Fortschritt geprägt ist, erstrahlt Silber in noch ganz anderem Glanz - nämlich als der Rohstoff, der die Zukunft mitgestaltet und schon sehr bald viele Investoren auf der ganzen Welt in seinen Bann ziehen wird!

Dieses einzigartige Industrie- und Edelmetall mit seinem bezaubernden Glanz, hat auf der einen Seite seine Eigenschaft als Wertspeicher und Schmuckstück und mausert sich gerade auf der anderen Seite zu einem Motor, der die Zukunft antreibt. Als unverzichtbarer Bestandteil in der Elektronik, erneuerbaren Energien und Medizin ist Silber gerade jetzt auf dem besten Weg, die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, zu revolutionieren.

Energie-Revolution erst durch Silber möglich!

Die Energiebranche setzt auf Silber, um die grüne Revolution voranzutreiben. Von den Solarzellen bis in die Elektrofahrzeuge - ist Silber der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft. Seine hervorragenden Eigenschaften Elektrizität zu transportieren, machen Silber zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Hochtechnologieanwendungen, die unser Leben einfacher und effizienter gestalten.

Aber das ist noch nicht alles. Silber hat auch in der Medizin seinen festen Platz, da seine antimikrobiellen Eigenschaften die Gesundheitsindustrie in vielfältiger Weise unterstützen. Von antibakteriellen Beschichtungen in Krankenhäusern bis hin zu innovativen medizinischen Geräten trägt Silber dazu bei, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu schützen.

Das Zeitalter des Silbers ist angebrochen, und es hält noch viele Überraschungen bereit. Investoren, die den Blick in die Zukunft richten, erkennen die unermesslichen Chancen, die dieses faszinierende Metall bietet. Silber ist nicht nur ein Rohstoff der Zukunft, sondern auch ein Symbol für Fortschritt, Nachhaltigkeit und Innovation.

Treffen Sie die Entscheidung, auf Silber zu setzen, und lassen Sie sich von seinem Glanz und dem schon jetzt vorhandenem Defizit in eine Zukunft führen, die von unbegrenzten Möglichkeiten geprägt ist. Silber ist mehr als nur ein Metall - es ist die Essenz des Wandels und die Verheißung einer strahlenden Zukunft.

Genau deshalb ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um von dem bevorstehenden Silber-Boom mit einer der besten Silberaktie, Vizsla Silver (WKN: A3C9S4), massiv zu profitieren! Vizsla Silver ist ein angehender Silberproduzent, mit einem extrem hochgradigen Silberprojekt, das sich über 7.189,5 Hektar in Süd-Sinaloa (Mexiko) erstreckt und ein Unternehmen, das seine Investoren immer wieder mit herausragenden Bohrergebnissen verwöhnt! So auch jüngst wieder:

"La Luisa'-Ader liefert sensationelle 764 g/t AgÄq über 11,20 m!

Nicht weniger als dreizehn fette Volltreffer kann Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) von seinen Explorationsarbeiten an der kürzlich entdeckten Ader "La Luisa' auf seinem mexikanischen MEGA-Silber-Gold-Projekt "Panuco' vermelden. Als Bonbon zu den bombastischen Bohrergebnissen kommt die Erweiterung des hochgradigen Fußabdrucks um etwa 350 m in südliche Richtung wie auch die Bestätigung einer flachen Adermineralisierung 500 m entlang des Streichs im Norden.

Kurzum: "La Luisa' liefert sensationelle Volltreffer im Stakkato, während ihre Mineralisierung immer größere und gehaltvollere Formen annimmt!

Entsprechend beeindruckend liest sich natürlich das "Best-of' der Bohrlöcher. Das titelgebende Bohrloch NP-23-395 lieferte phänomenale 764 g/t AgÄq (229 g/t Ag, 7,14 g/t Au, 0,34 % Pb and 1,64 % Zn) über 11,20 m und spendierte zudem noch erstklassige 10.485 g/t AgÄq (3.140 g/t Ag, 102,00 g/t Au, 2,99 % Pb und 16,30 % Zn) über 0,62 m.

Bohrloch NP-23-376 stand dem mit seinen herausragenden 415 g/t AgÄq (340 g/t Ag, 1,23 g/t Au, 0,15 % Pb und 0,34 % Zn) über 5,65 m ebenso wenig in nichts nach wie Bohrloch NP-23-377 mit großartigen 342 g/t AgÄq (67 g/t Ag, 1,80 g/t Au, 0,75 % Pb und 3,74 % Zn) über 7,70 m.

Quelle: Vizsla Silver

Weiterhin förderte das Bohrloch NP-23-381A sehr gute 503 g/t AgÄq (155 g/t Ag, 2,49 g/t Au, 0,91 % Pb und 4,52 % Zn) über 5,0 m zutage.

Das Explorationsmodell - ein MEGA-Erfolg!

Rund 700 m westlich der hochgradigen "Napoleon'-Ader gelegen, weist "La Luisa' mit zunehmender Anzahl an Bohrungen immer größeres Potenzial auf. Insgesamt wurden bisher 33 Löcher gebohrt und die Strukturder vielversprechenden Ader über eine Länge von etwa 1,5 km kartiert. Unterm Strich steht damit aktuell ein rund 700 m langer mineralisierter und sehr hochgradiger Fußabdruck mit durchschnittlich fetten 449 g/t AgÄq (175 g/t Ag, 3,40 g/t Au, 0,28 % Pb und 1,33 % Zn) über eine Breite von 3,07 m wahre Mächtigkeit.

Erste Bohrungen ergaben obendrein oberflächennahe hohe Goldkonzentrationen, die dem flachen goldreichen Horizont am südlichen Ende der "Napoleon'-Ader entsprechen. Überhaupt sind sich "La Luisa' und "Napoleon' vor allem in Sachen Potenzial sehr ähnlich, da auch "La Luisas' hochgradige Mineralisierung nach Südosten geneigt ist. Das jedenfalls haben die entnommenen Oberflächenproben und durchgeführten Kartierungen ergeben und machen damit Vizslas (WKN: A3C9S4) Explorationsmodell auch bei der Erkundung dieser neuen Ader zu einem Erfolgsmodell.

Noch mehr hochgradige Funde!

Erweiterung der "Copala'-Struktur verdeutlicht MEGA-Potenzial!

Die neuesten Bohrungen, die 22 Erweiterungs- und "Infill'-Löcher umfassen, zielten auf die "Copala'-Ressourcen-Zone ab und ergaben spektakuläre Ergebnisse, die obendrein die Mineralisierung um etwa 100 min Richtung Südosten erweitert haben.

Zu den Höhepunkten der Bohrungen gehören ganz klar die:

1.366 g/t Silber und 6,80 g/t Gold über 2,80 m, einschließlich 5.320 g/t Silber und 25,20 g/t Gold über 0,55 m und

519 g/t Silber und 3,57 g/t Gold über 3,10 m, einschließlich 1.255 g/t Silber und 8,61 g/t Gold über 1,00 m!

Für Michael Konnert, Präsident & CEO von Vizsla, unterstreichen diese Ergebnisse die weiterhin robuste Struktur, und dass sogar weit über die bisherigen Grenzen hinaus!

Quelle: Vizsla Silver

Der guten Nachrichten aber noch nicht genug, so haben die Bohrungen nicht nur die "Copala'-Mineralisierung erweitert, sondern auch neue Aderverzweigungen zwischen "Copala' und der hochgradigen "Cristiano'-Struktur offenbart. Das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass die "Copala'-Struktur in beide Richtungen offenbleibt!

Eindeutiger können Beweise kaum sein!

Mit diesen "Copala'-Erweiterungsbohrungen wird unmissverständlich klar, dass hier sowohl nach Norden als auch nach Südosten eine sehr robuste Edel- und Basismetall-Struktur vorliegt, und dass sogar weit über die Ressourcen-Grenze hinaus.

Aber es kommt noch besser, da die Bohrungen nicht nur die "Copala'-Mineralisierung erweitert, sondern auch neue Aderverzweigungen zwischen "Copala' und der hochgradigen "Cristiano'-Struktur identifiziert haben. Die Bohrungen zeigen, dass die "Copala'-Struktur in beide Richtungen offenbleibt und sich zudem um etwa weitere 100 m in Richtung Süden erstreckt.

Und noch MEHR "La Luisa'!

Noch mal fantastische 498 g/t AgÄq!

Die sensationellen Sieben - so lassen sich die neuesten und wieder einmal erstklassigen Ergebnisse wohl am besten bezeichnen, die Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) auf der neu entdeckten, außergewöhnlich hochgradigen Ader "La Luisa'!

Die formidablen vier unter den Super-Sieben lesen sich dabei wie folgt:

Bohrloch NP-23-425 lieferte die grandiosen, titelgebenden 498 g/t Silberäquivalent (AgÄq) mit 42 g/t Ag 6,76 g/t Au, 0,02% Pb und 0,05% Zn über 1,30 m.

Bohrung NP-23-423 förderte erstklassige 264 g/t AgÄq (73 g/t Ag, 2,64 g/t Au, 0,15% Pb und 0,38% Zn) über 4,60 m zutage und legte zudem noch 333 g/t AgÄq (136 g/t Ag, 1,80 g/t Au, 0,49 % Pb und 1,97% Zn) über 2,10 m drauf.

Bohrloch NP-23-424 begeisterte mit 652 g/t AgÄq (78 g/t Ag, 7,78 g/t Au, 0,12% Pb und 1,41% Zn) über 0,85 m.

Quelle: Vizsla Silver

NP-24-427 schließlich trug herausragende 362 g/t AgÄq (37 g/t Ag, 2,85 g/t Au, 0,71% Pb und 3,14% Zn) über 1,00 m zu diesem bombastischen "Best-of' bei und gab mit 659 g/t AgÄq (69 g/t Ag, 4,01 g/t Au, 1,26% Pb und 7,91% Zn) über 0,34 Meter noch eine überzeugende Zugabe.

Mit den sensationellen Sieben setzt Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) seine Erfolgsgeschichte von "La Luisa' übergangslos fort. Bisher nämlich wurden bei dieser vielversprechenden Ader, die etwa 700 m westlich der Mega-Ressource "Napoleon' liegt, insgesamt 51 Bohrlöcher niedergebracht.

Der mächtige mineralisierte Fußabdruck von "La Luisa' misst fantastische 1.670 m Länge und 450 m Neigungsabwärts mit einem gewichteten Durchschnittsgehalt von grandiosen 472 g/t AgÄq (184 g/t Silber, 3,53 g/t Gold, 0,38 % Blei und 1,41 % Zink) bei einer Durchschnittsbreite von 2,93 m wahrer Mächtigkeit.

Quelle: Vizsla Silver

Insgesamt sitzt "La Luisa' bisher auf fabelhaften Ressourcen von sensationellen 4,0 Millionen Unzen AgÄq mit 459 g/t AgÄq in der Kategorie "angezeigt' Plus "abgeleitete'-Ressourcen von fabelhaften 25,3 Millionen Unzen AgÄq mit 386 g/t AgÄq.

Zu den herausragenden Werten gesellt sich die nicht weniger fantastische und aus Oberflächenkartierungen und Probenahmen entlang des Streichs gewonnene Bestätigung einer breiteren Aderexpression mit höheren Silber- und Goldanomalien an der Oberfläche. Das wiederum ist eine erstklassige Stütze für Vizslas Hypothese, dass "La Luisas'-Mineralisierung in ähnlicher Weise geneigt ist wie jene bei Napoleon.

Grandiose Kontinuität bestätigt!

Michael Konnert, Präsident und CEO von Vizsla, sieht in den herausragenden Ergebnissen von La Luisa eine eindrucksvolle Bestätigung der Kontinuität der mächtigen Mineralisierung bei La Luisa:

"Mit den jetzt gemeldeten großartigen Resultaten untermauert "La Luisa' als neueste Struktur, die wir in die Ressourcenbasis von "Panuco' aufgenommen haben, ihr außergewöhnliches Potenzial als hochgradige Herberge einiger der höchsten Goldgehalte, die bisher in diesem Gebiet entdeckt wurden. Ihre Lage innerhalb desselben Aderkorridors wie die drei Kilometer lange "Napoleon'-Ader ermutigt uns, die Ausmaße ihrer Mineralisierung weiter zu erproben. Das gilt umso mehr, da wir "La Luisas'-Mineralisierung bisher erst eineinhalb Kilometer verfolgt haben und sie zudem in alle Richtungen über die Ressourcengrenze von Januar 2024 hinaus offenbleibt. Sehr gespannt gehen wir nun mit zwei Bohrgeräten die Erweiterung der Mineralisierung in Richtung Süden an, mit dem Ziel, die bisher unerprobte Lücke in Richtung Norden zu schließen."

What's next?

Die bisherigen Bohrungen haben die Mineralisierung entlang einer Streichlänge von etwa 1.770 m und einer Tiefe von etwa 400 m nachverfolgt. Mit Blick auf die Zukunft plant Vizsla, die hochgradigen "Copala'-Zonenweiter zu untersuchen und zu erweitern. Die "Copala'-Struktur, verfügt derzeit über "angezeigte'-Ressourcenvon 51,1 Millionen Unzen AgÄq und "vermutete'-Ressourcen von 55,4 Millionen Unzen AgÄq beherbergt, hat sich als vielversprechende Fundgrube erwiesen.

Das Projekt mit seiner Gesamtaderausdehnung von 86 km besticht zudem noch durch seine mehr als 35 km unterirdische Minen, Straßen, Strom und Genehmigungen. Die frühere Produktion des Distrikts und die vielversprechenden Bohrergebnisse legen nahe, dass es sich bei "Panuco' um eine riesige hochgradige Entdeckung handelt, die noch immer immenses Potenzial beherbergt.

Aber schon jetzt sitzt "Panuco' auf einer "angezeigten'- Mineralressource von rund 105 Millionen Unzen AgÄq und einer "geschätzten'-Ressource von mehr als 114 Millionen Unzen AgÄq.

TOP-Minenbauer übernimmt!

Die guten Nachrichten reißen nicht ab! Wie Ende Januar über die Ticker lief, übernimmt Simon Cmrlec ab dem 1. April 2024 die Position des Chief Operating Officer (COO). Der Profi-Minenbau-Ingenieur wir somit maßgeblich den Minenbau auf "Panuco' beeinflussen. Mit mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche ist er ein sehr erfahrener Ingenieur, der übrigens seit der Gründung von Vizsla Silver dem Unternehmen als Direktor angehört. Damit ist er also schon jetzt bestens im Thema! Zuletzt hatte er die Position des Chief Operating Officer bei Ausenco inne, einem globalen Bergbauingenieur- und Beratungsunternehmen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bau von Bergbauprojekten auf der ganzen Welt und in verschiedenen Rohstoffen. Deshalb ist davon auszugehen, dass er das erstklassige "Panuco'-Silber-Gold-Projekt von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) perfekt, in Zeit und Budget, in Produktion führen wird.

Herr Cmrlec begann seine Karriere bei der Western Mining Corporation (WMC) in der "Olympic Dam'-Minein Südaustralien, wo er verschiedene technische und betriebliche Positionen innehatte. Er war ein Vertreter der Eigentümer für das "Olympic Dam Expansion Projekt', wo er den Entwurf, den Bau und die Inbetriebnahme der Schmelz- und Hydrometallurgieanlagen unterstützte. Nach Abschluss des Projekts wechselte er zu Kvaerner und war an der Konstruktion und Inbetriebnahme verschiedener Basismetalle, Eisenerz- und Goldprojekte in den USA, Südamerika, im Nahen Osten und in Südafrika beteiligt. Im Jahr 2001 trat er dem "Goro'-Nickelprojekt in Neukaledonien bei, wo er als Projektleiter für die Raffinerieanlage verantwortlich war.

Herr Cmrlec hatte während seiner acht Jahre dort verschiedene Positionen im "Goro'-Nickelprojekt inne, darunter Senior-Projektmanager und Bauleiter. Im Jahr 2009 trat er bei Ausenco als Manager für Projektmanagement ein, bevor er die Position des Präsidenten APAC/Afrika übernahm. Im Jahr 2015 zog Herr Cmrlec nach Kanada und wurde Präsident Nordamerika bei Ausenco, bevor er 2017 Präsident Amerikas und 2019 Chief Operating Officer wurde.

Mit diesem Minenprofi an der Konstruktionsspitze sollte einer perfekt gestalteten Mine mit hohen Ausbringungsraten und MEGA-Profit nichts mehr im Wege stehen.

https://www.youtube.com/watch?v=0WHI0l-zpQQ

Fazit: Bisherige MEGA-Funde sind nur ein kleiner Anfang! Noch weiteres beträchtliches Potenzial voraus!

Mit einem Investment in Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) sind Sie nicht nur in der glänzenden Welt des Silbers angekommen, sondern haben zudem ein "Depot-Booster', der die diesjährige und darüberhinausgehende Depot-Performance noch massiv "upgraden' sollte.

Denn das faszinierende Metall, das mehr oder weniger ein Schattendasein seines großen Bruders Gold, fristet wird schon sehr bald sein gewaltiges Potenzial entfalten, da es definitiv Schlüsselrollen innehat, beim bevorstehenden technologischen und CO2 neutralem Zeitalter. Silber ist nicht nur das leitfähigste aller Elemente, sondern besitzt auch antimikrobielle Eigenschaften, die es zu einem unverzichtbaren Bestandteil in einer Reihe von Industriezweigen machen, von erneuerbaren Energien bis hin zur Medizin.

Jeder Investor, der einen Blick in die Zukunft wirft, wird rasch erkennen: Silber ist nicht nur ein Edelmetall der Vergangenheit, es ist vor allem DAS Metall der Zukunft, welches sich schon heute in einem massiven Defizit befindet. Die Frage ist also nicht, ob Sie in Silber investieren sollten, sondern wie Sie am besten in Silber investieren. Und hier kann die Antwort eigentlich nur Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) lauten.

Mit seinen immer wieder fantastischen Erzgehalten und immer größeren Mächtigkeiten zeigen die Bohrungen wiederkehrend, wie großartig und zudem noch unerforscht das Potenzial von "La Luisa' und "Panuco' ist. Die Ausweiterung des hochgradigen mineralisierten Fußabdrucks untermauern das Potenzial obendrein eindrucksvoll. Hinzu kommt die Entdeckung einer nördlich flachen Adermineralisierung, etwa 500 m entlang des Streichs, wobei es sich sehr wahrscheinlich um die hochgradige Fortsetzung der "La Luisa'-Ader handelt. Das schließlich bedeutet nicht nur beträchtliches zusätzliches Streichpotenzial, sondern untermauert auch das Explorationsmodell eines gekippten Aderkorridors.

Mit diesen herausragenden Bohrergebnissen im Rücken und mit einem jetzt noch detaillierteren Verständnis von den mächtigen "La Luisa' und "Panuco'-Mineralisierungen wird die Exploration noch gezielter und entschlossener fortgesetzt. Das wiederum wird für weiterhin starken Newsflow sorgen und den Aktienkurs steigen lassen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Vizsla Silver, Swiss Resource Capital AGeigener Research und Berechnungen

