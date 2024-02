News von Trading-Treff.de Der NASDAQ schloss die letzte Woche negativ ab. Wird die nächste Woche katastrophal? Inflation vs. KI - Der Rückblick In der letzten Analyse zum NASDAQ Ende der vorletzten Woche sollte in dieser Woche zunächst ein neues Hoch in Richtung der oberen Trendkanal kommen. Das neue Allzeithoch bei 18040 wurde direkt am Montag erreicht, am Dienstag, mit schlechten Verbraucherinflationszahlen wurde das Wochentief bei 17470 erreicht. ...

