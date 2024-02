Bitcoin-Staaten: Nur 3 Staaten halten mehr BTC als Deutschland

Die Stimmung am Kryptomarkt wird von Tag zu Tag besser, nachdem der Bitcoin-Kurs in den letzten Tagen stark angestiegen ist. Aktuell notiert die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung um die 52.000 Dollar Marke und derzeit deutet einiges darauf hin, dass schon in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht wird. Experten erwarten, dass der Kurs auf über 100.000 Dollar steigt. Eine Entwicklung, über die man sich nicht nur in Deutschland freuen dürfte. Immerhin hält das Land inzwischen BTC im Milliardenwert.

Die Top 5 Bitcoin-Staaten

Im Ranking der Nationen mit den meisten Bitcoin haben die USA ganz klar die Nase vorn. Die Vereinigten Staaten verfügen über 215.000 Bitcoin, die mehr als 11 Milliarden Dollar wert sind. Dicht gefolgt von China mit 190.000 BTC im Wert von fast 10 Milliarden Dollar. Neu im Ranking ist das Vereinigte Königreich mit 61.000 Bitcoin und auch Deutschland ist mit seinen 50.000 BTC erst kürzlich dazu gekommen.

Nennenswert ist noch die Ukraine, die mit 46.000 Bitcoin auch zu den Walen gehört, danach sind die Abstufungen schon größer. Deutschland besitzt also Coins im Wert von 2,6 Milliarden Dollar und gehört damit auch jenseits der Staaten zu den größten Walen. Mit MicroStrategy, BlackRock, Fidelity, Grayscale und einigen mehr gibt es noch ein paar Unternehmen, die mehr Bitcoin als Deutschland besitzen.

Ist die Regierung Bitcoin gegenüber bullish?

Wenn man davon ausgeht, dass der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung in den nächsten Jahren auf 100.000 - 500.000 Dollar steigen könnte, hätte man in der Regierung eigentlich einen guten Grund, in das digitale Gold zu investieren. Allerdings wurden die Coins nicht gekauft, sondern wie in den meisten Ländern, die große Mengen Bitcoin halten, beschlagnahmt. Im Fall von Deutschland war es einer der Betreiber der früher beliebten Streaming-Seite Movie2k, die im Gegensatz zu Netflix ihre Filme illegal angeboten haben.

Wer gehofft hat, dass in der Regierung ein Bitcoin-Maximalist sitzt, dürfte also enttäuscht werden. Interessant ist dennoch, dass der Kurs der ersten Kryptowährung überhaupt seit dem Ende von Movie2k im Jahr 2013 um mehr als das 500-fache gestiegen ist. Damals war ein BTC gerade einmal 100 Dollar wert, während es heute rund 52.000 Dollar sind.

(Bitcoin Kursverlauf seit 2011 - Quelle: Coinmarketcap)

Das zeigt einmal mehr, dass es sich lohnen kann, langfristig dabei zu bleiben. Auch für die kommenden Jahre überschlagen sich die Prognosen und manche gehen sogar davon aus, dass ein BTC früher oder später eine Million Dollar kosten wird. Das würde auch vom aktuellen Kursniveau aus fast nochmal einen Anstieg um das 20-fache bedeuten.

Langfristig kann natürlich nichts ausgeschlossen werden, gerade wenn man sich die Kursentwicklung der letzten 15 Jahre anschaut, wird schnell klar, dass am Kryptomarkt alles möglich ist.

