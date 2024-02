Bitget Token, Siacoin & Smog: Darum explodieren diese Altcoins

Während wir in den letzten 24 Stunden eine marktbreite Konsolidierung sehen und die Bewertung aller Kryptowährungen nach Daten von CoinMarketCap leicht unter 2 Billionen US-Dollar verharrt, stellt sich die Situation bei ausgewählten Altcoins deutlich bullischer dar. Auch heute tendieren einige Altcoins massiv im Plus.

Hier könnte sich ein prozyklischer Einstieg bei relativer Stärke anbieten. Doch warum sind Bitget Token (BGB), Siacoin (SC) und Smog (SMOG) aktuell so stark nachgefragt?

Bitget Token (BGB)

Der Bitget Token (BGB) explodiert in den letzten 24 Stunden um rund 22,5 Prozent. Dies bedeutet Marktrang 58 für den nativen Token der beliebten Krypto-Börse. Die Marktkapitalisierung beträgt damit aktuell rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Allein im vergangenen Monat konnte BGB um rund 80 Prozent steigen.

Denn die Krypto-Börse Bitget ist beliebt. Der Anstieg von BGB kann durch mehrere Faktoren fundamental erklärt werden. Bitget entwickelt sich kontinuierlich weiter und hat beispielsweise einen Ökosystem-Fonds lanciert. Doch auch beständige Nutzerzahlen, die auf Bitget handeln und Gebühreneinnahmen bringen, sind bullisch. Dies fördert die Stabilität und das Wachstum von BGB. Darüber hinaus locken die von Bitget gebotenen Vorteile, wie eine Staking-Rendite von 2 Prozent jährlich und tägliche kostenlose Transaktionen, weitere Investitionen an. Denn Halter von BGB haben via Bitget diverse Vorteile.

Der Aufschwung von BGB ist dabei klar mittelfristig erkennbar, obgleich das Momentum zuletzt zunahm. Eine Kombination aus dem Erfolg der Börse, der Beliebtheit ihrer Copy Trading-Plattform, dem begrenzten Supply von BGB, Burning-Mechanismen und strategischen Marketingaktionen dürfte den Nutzen von BGB erhöhen und den Kurs weiter antreiben.

Bitget Token Reached All Time High@bitgetglobal's token price showed outstanding growth over the past 24 hours (+11.5%), reaching a new ATH of $0.792. $BGB's market capitalization also broke the $1 billion mark today. pic.twitter.com/L6c72MuC8y - CryptoRank.io (@CryptoRank_io) February 15, 2024

Siacoin (SC)

Mit einem Kursplus von rund 32 Prozent in den letzten 24 Stunden ist der Siacoin (SIA) heute der unangefochtene Spitzenreiter in der Top 100 nach Marktkapitalisierung. Damit summieren sich die Kursgewinne in der letzten Woche auf rund 70 Prozent.

In den letzten 24 Stunden zog das Volumen um rund 120 Prozent an und unterstreicht damit die bullische Aufwärtsbewegung.

Die Sia Foundation fördert als gemeinnützige Organisation das Sia-Netzwerk für dezentralen Speicher. Sia ermöglicht eine über die Blockchain gesicherte Cloud-Speicherung, indem es weltweit ungenutzte Festplattenkapazitäten nutzt, um einen kostengünstigeren und zuverlässigeren Datenspeichermarkt zu schaffen. Das Ziel ist es, den Nutzern vollständige Datenhoheit zu ermöglichen. Der Siacoin (SC) ist dabei die treibende Kraft.

no ones talking about $SC siacoin - x308.btc (@smokingoodyeah) February 17, 2024

Dennoch sehen Trader mitunter fehlende Aufmerksamkeit für Siacoin (SC). Wird der breite Markt auf SC aufmerksam, könnte hier Aufholpotenzial winken. Denn die Marktkapitalisierung ist mit rund 850 Millionen US-Dollar durchaus noch überschaubar, für einen derartig umfassenden Ansatz.

Smog (SMOG)

Der neue Solana-Meme-Coin SMOG startete vor weniger als zwei Wochen und befindet sich damit noch am Anfang seiner Entwicklung. Während viele Meme-Token, die direkt auf DEX launchen, keinen nachhaltigen Ansatz verfolgen und nach wenigen Stunden verschwinden, ist dies bei SMOG nicht der Fall. Denn erst letzte Nacht wurde ein neues Allzeithoch markiert, der Trend ist weiterhin intakt. Zahlreiche Features schüren den Hype um SMOG und charakterisieren das weitere Potenzial. So können Anleger beispielsweise dank Multi-Chain-Kompatibilität direkt über die Website aktuell noch SMOG Token mit einem Rabatt kaufen und diesen direkt staken. Die Staking-Rendite bietet dabei passive Belohnungen in Höhe von 42 Prozent und ferner die Berechtigung für den Airdrop.

Denn nach eigenen Angaben möchte SMOG den größten Solana-Airdrop aller Zeiten durchführen. Da rund ein Drittel der Token für Airdrops reserviert ist und die vollständig verwässerte Bewertung bei über 120 Millionen US-Dollar liegt, könnten rund 40 Millionen US-Dollar via Airdrops an die Community verteilt werden.

Ein schneller Blick auf SMOG könnte sich also lohnen, bevor weitere News wie Börsen-Listings oder ein Zeitpunkt für den Airdrop den Kurs deutlich antreiben.

SMOG Airdrop nicht verpassen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.