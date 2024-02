News von Trading-Treff.de Der DAX war stärker als der DOW in der letzten Woche, geht ihm jetzt die Luft aus? Nichts entschieden, wieder einmal - Der Rückblick Der DAX sollte in der letzten Woche, mit ein wenig hin und her, zwischen 17000 und 16750 irgendwo pendeln, dann aber mit dem Druck der steigenden Infaltion in den USA und den sinkenden Erwartungen einer baldigen Zinswende der FED, bis in den Bereich der 16650 fallen. Dabei sollte er schon ein ...

