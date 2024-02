Verbessern Sie Ihr Trading! Diese 3 Säulen optimieren Ihr (Futures-)Trading!

Anzeige / Werbung

In Zürich erwartet im März alle Trading-Interessierte ein nicht alltägliches Präsenzseminar mit drei Profis aus der Trading-Szene. Melanie Rohrer, Dr. Raimund Schriek und Iris Heinen bieten tiefe Einblicke in das Magische Dreieck eines jeden Trading-Erfolgs: Strategie, Mindset und Brokerage.

Trading-Erfolg entsteht durch die Verknüpfung harter und weiche Kompetenzen. Ein komplexer Vorgang. Von allen kritischen und nachhaltigen Erfolgsfaktoren im Trading gehören die Auswahl des richtigen Brokers, die passende Strategie und ein klares Mindset zweifelsfrei zu den wichtigsten. Wenn diese drei unverzichtbaren Säulen stimmen, dann bauen Sie Ihren Trading-Erfolg auf solidem Fundament. Eine alte Redensart besagt schon, dass die höchsten Türme beim Fundament anfangen.

In diesem außergewöhnlichen Seminar werden die drei Experten ihr professionelles Knowhow mit Ihnen offen zu teilen. Alle Teilnehmer erwarten spannende, interaktive Beiträge. Nutzen Sie die einmalige Chance, wertvolle Details aus allererster Hand über Trading-Strategie, Mindset und Brokerage zu erfahren.

Im Mittelpunkt stehen die Expertisen von Melanie Rohrer und Dr. Raimund Schriek. Melanie kennt die Praxis aus dem Effeff. Die Schweizer Lokalmatadorin und Expertin im Volumen-Trading nimmt Dich mit auf eine spannende Reise hinter die Kulissen des professionellen Börsenhandels und teilt ihr Expertenwissen. Raimund weiß aus unzähligen Coachings, dass ein verlässlicher Broker und eine verheißungsvolle Trading-Strategie alleine keine Erfolgsgaranten sind. Die Arbeit am Mindset ist eine dringende Notwendigkeit. Wer glaubt, positives Denken reicht aus, dürfte bitter enttäuscht werden.

Last but not least zeigt Iris, dass Futures zur Königsdisziplin des Tradings gehören. Was müssen Sie von einem exzellenten Broker als zentrale Drehscheibe zwischen Tradern und Börse erwarten?

Melanie Rohrer verfügt über 10 Jahre Erfahrung im Bereich "Trading & Börsenhandel". Sie ist Expertin in den Bereichen "Volumen-Trading" für Futures und "Optionen-Trading". Als Coach und Mentorin begleitet sie interessierte Menschen auf ihrem Weg zu professionellen Tradern.

Dr. Raimund Schriek ist vielseitiger Wissenschaftler und Experte in Finanzpsychologie. Er ist Key-Speaker auf Veranstaltungen und konzipiert Seminare, Webinare und weitere Bildungsangebote. Wirksames Trader-Coaching ist eng mit seinem Namen verbunden. Er ist Autor zweier erfolgreicher Finanz-Bestseller sowie dem E-Book "Geld verdienen mit Markteffekten".

Iris Heinen arbeitet seit 2010 für den Online Broker WH SelfInvest. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung rund um Börsenplätze und Finanzprodukte ist sie eine geschätzte Expertin in der Branche.

Mittwoch, 06. März 2024, 16:00 - 20:00

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.