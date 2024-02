In der vergangenen Woche haben Gold und Silber die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte auf sich gezogen, allerdings mit gemischten Ergebnissen. Während Gold einen leichten Rückgang von 0,56 % verzeichnete und bei 2013 US-Dollar schloss, erlebte Silber einen Anstieg von 3,6 % und endete die Woche bei 23,40 US-Dollar. Dies spiegelt einen interessanten Trend wider, der sich in den aktuellen Marktbedingungen abzeichnet.Anzeige:Die Entwicklung des Silberpreises (TVC:SILVER) übertraf in dieser Woche deutlich die von Gold (TVC:GOLD), was zu einem Kaufsignal führte, ...

