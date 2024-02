Die Bullen spekulieren bei Siemens Healthineers auf einen Ausbruch aus dem langen Seitwärtstrend. Gelingt es in diesem Anlauf? Das Momentum bei Varian bietet in jedem Fall Rückenwind.Frankfurt beginnt wieder Gefallen an Siemens Healthineers (DE000SHL1006) zu finden. Seit inzwischen rund zwei Jahren laufen die Aktien des Spezialisten für Medizintechnik in einer sehr breiten Spanne seitwärts. Den letzten grossen Ausbruchsversuch hatten die Bullen vor einem Jahr gestartet und hatten dabei den oberen Rand des Seitwärtstrends bestätigt bzw. leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...